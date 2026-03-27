Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del lunes 30 de marzo: la boda de Matilde y Atanasio y las sospechas de Enriqueta

'Valle Salvaje' vivía el pasado lunes la marcha de Eva (Chiqui Fernández) en lo que supone una nueva despedida de la serie tras la muerte de Adriana y el salto de Luisa como nueva protagonista de la ficción de Bambú Producciones.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa le dice a Luisa que no sabe si es verdad lo que escuchó sobre que el bebé de Adriana era un chico pero que tiene que agradecer que sigan confiando en ella en la Casa Pequeña después de haberse ausentado tanto tiempo por sus pesquisas.

Alejo se encara con José Luis recordándole que él también forma parte de la familia y tiene todo el derecho de saber que es lo que ha hecho Rafael para que no le perdone y trata de saber qué le ocurre con su nieta y por qué no se acerca a ella.

Don Hernando le dice a José Luis que debería confiar más en él y en su interés en proteger tanto a su familia como a él. Por su lado, Victoria le pide a Rafael que tenga más paciencia con su padre y el nuevo duque asegura que la tendrá pero para cambiar muchas cosas en palacio.

Tras ver a Evaristo, Enriqueta comenta con Alejo y Mercedes que le recuerda mucho a su hijo Braulio cuando era pequeño. Mientras, Luisa regresa a casa de Petra y Pura para hablar con ellas.

Por último, ha llegado el gran día de la boda de Matilde y Atanasio pero parece que la novia se retrasa. ¿Conseguirán darse por fin el si quiero?

Bárbara, Atanasio y Mercedes en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Martín trataba de confesar toda la verdad sobre su traición a Matilde pero Atanasio le paraba los pies y le amenazaba con que no va a permitir que vuelva a estropear el día más feliz de su hermana y que como se lo arruine acabará con él.

Paralelamente, Rafael le dejaba claro a su padre que Atanasio es el secretario de la Casa Grande y que como nuevo duque no tiene pensado sustituirle y que por ende se vaya echándole un pulso.

Mercedes le pedía tranquilidad a Alejo porque los únicos que saben que fue él quién mató a su tío son ella y José Luis y que la única forma de que Enriqueta y Braulio lo descubran es que él desfallezca y confiese y que eso no debe pasar nunca.

Por otro lado, Mercedes le pedía a Enriqueta que se deje de rodeos y de juegos y que le dijera si le está acusando de algo. Mientras que Rafael avisaba a Luisa de que las cosas van a cambiar mucho en la Casa Grande ahora que él es el duque.