Audiencias TV | 'MasterChef 14' arranca en La 1 con el peor estreno en cuota desde sus inicios en TVE

'MasterChef' ha encendido de nuevo los fogones en La 1 de RTVE con un 13,6% de share y 1.010.000 espectadores, siendo así su peor arranque en cuota de pantalla desde el estreno de su primera temporada en el año 2013, cuando registró un escueto 11%.

En cuanto a la cifra de telespectadores, el talent culinario producido por Shine Iberia ha promediado su segundo resultado más bajo de la historia; solo por detrás del debut de la decimotercera temporada en 2025 (14,4% y 859.000 seguidores).

Esta subida en miles pero bajada en cuota se debe a su notable cambio de horario. Recordemos que la primera entrega de 'Masterchef 13' comenzó a las 23:11 horas y concluyó a las 02:15 horas de la madrugada. En cambio, la nueva edición adelantó su hora de inicio a las 22:32 horas, es decir, casi 40 minutos gracias a un drástico recorte en la duración de 'La Revuelta', que se emitió únicamente y de forma excepcional de 21:45 a 22:32 horas.

Este favorable movimiento de programación de La 1 de RTVE permitió que 'MasterChef' sumara 151.000 espectadores más que el pasado año, pero con una ligera afectación en negativo en lo que se refiere al índice de share al finalizar a las 01:55 horas. En concreto, perdió ocho décimas que provocan que sea, como apuntábamos al principio, la peor cuota desde la primera edición.

A continuación, el histórico de estrenos de 'MasterChef' en TVE desde 2013 hasta la actualidad:

'MasterChef 1': 11% y 2.058.000

'MasterChef 2': 16,5% y 2.852.000

'MasterChef 3': 16% y 3.051.000

'MasterChef 4': 15,5% y 2.722.000

'MasterChef 5': 16,8% y 2.362.000

'MasterChef 6': 16,8% y 2.544.000

'MasterChef 7': 21% y 2.176.000

'MasterChef 8': 20% y 2.658.000

'MasterChef 9': 15% y 1.574.000

'MasterChef 10': 14,9% y 1.639.000

'MasterChef 11': 13,8% y 1.531.000

'MasterChef 12': 14,5% y 1.088.000

'MasterChef 13': 14,4% y 859.000

'MasterChef 14': 13,6% y 1.010.000

Aunque vuelve a confirmarse su gran desgaste en audiencias, el primer programa de 'MasterChef 14', con la novedad de la incorporación de Ana Sanahuja en relevo de Samantha Vallejo-Nágera al plantel de jueces, lideró la noche frente a todos sus competidores.

'El Precio de... Cantora' fue segunda opción en Telecinco con un 11,9% de share y 786.000 televidentes de media. El programa capitaneado por Santi Acosta obtuvo así su segunda mejor cuota histórica y su entrega más vista. En tercera posición se colocó la serie turca 'En tierra lejana' en Antena 3 con un 9,6% y 846.000 fieles. Por su parte, la nueva entrega de 'Fuera de cobertura' en Cuatro marcó un 5,2% y 'El Taquillazo' un 4,8% en La Sexta.