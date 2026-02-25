'Supervivientes 2026': Se filtra una explosiva nueva concursante que no entraba en ninguna quiniela

'Supervivientes 2026' ya ha confirmado a 13 concursantes, cuya lista completa puedes consultar en El Televisero, pero todavía quedan por oficializar más nombres de famosos o famosas que van a poner rumbo a Honduras próximamente para emprender la mayor aventura de sus vidas.

Entre ellos, el que adelantamos en exclusiva hace unos días en este portal: Alvar Segui de la Quadra-Salcedo, nieto del histórico reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo. Será uno de los perfiles más singulares y sorprendentes de la edición.

A él habría que sumar otras celebrities que suenan con fuerza como el cantante José Manuel Soto o el futbolista Jaime Astrain. Tanto ellos dos como Alvar no han sido anunciados por Telecinco aún, pero es cuestión de tiempo que ocurra. Entre todos, hablamos ya de 16 participantes.

Sin embargo, quedaría alguna que otra sorpresa más en el casting. Así lo ha adelantado Poco Pasa TV, que ha avanzado que Teresa Seco será concursante de 'Supervivientes 2026'. Para muchos es una completa desconocida, pero lo cierto es que la joven valenciana, de 28 años de edad, es una estrella en el terreno de las redes, donde ha alcanzado una comunidad de medio millón de seguidores.

Seco es una de las creadoras de contenido más populares, dedicada a la moda, el lifestyle y la belleza. Se define como competitiva, perseverante y con mucho carácter, y fue nombrada recientemente como una de las 10 principales influenciadoras de España por It Barcelona.

La influencer, que principalmente publica contenido de estilo de vida, viajes y colaboraciones con marcas internacionales, tuvo una relación amorosa con el futbolista Jorge González Asensi.

Además, es una de las mejores amigas de Lola Lolita, tiktokers muy conocida en nuestro país. Y con su incursión en 'Supervivientes 2026', Teresa Seco coincidirá con Alba Paul, creadora también de contenido y pareja de Dulceida.