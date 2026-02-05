Roberto Leal revela la relación real de Manu y Rosa ('Pasapalabra') sin cámaras y un complicado momento al entregar el bote

Roberto Leal se ha hecho un tour por los platós de Antena 3 para promocionar la entrega del bote de 'Pasapalabra' más alto de la historia de este jueves. Todo un acontecimiento televisivo que Antena 3 ha decidido trasladar al prime time. Será a partir de las 23:00 horas cuando se conozca la identidad del ganador de una suma de dinero jamás vista en el concurso (2.716.000 euros): Manu Pascual o Rosa Rodríguez.

En una entrevista por la mañana en 'Espejo Público', Roberto Leal ha confesado la sensación "de vacío" que le genera que se tengan que ir los dos concursantes; no solo el ganador del premio sino también el perdedor. Pero a la vez lo entiende y, de hecho, ha defendido la norma: "Si no, se perpetuarían estos genios y no habría oportunidad para que entre gente nueva".

Y es que el derrotado también queda automáticamente excluido de 'Pasapalabra' y no podrá continuar ampliando su trayectoria pese a no llevarse un céntimo del bote. Es una regla de oro que se contempla en las bases del formato, que se aplica a rajatabla y que suele generar bastante controversia cada vez que se reparte un premio.

Y sobre cómo se afronta el momento de la proclamación, el presentador ha explicado que no es fácil la gestión de emociones y el cómo actuar con uno y otro en un instante así: "Esto es como cuando tus dos niños están en el baile de fin de curso y salen los dos y los aplauden muchísimo, pero a uno le ponen la medalla y al otro no. Ellos no son mis hijos, pero son parte de nuestra familia y, en ese momento en el que vas a abrazar a uno u a otra, tienes que tener toda la empatía del mundo con esa otra persona que está ahí (el perdedor) porque sabes que para uno es el día más feliz de su vida y para el otro no lo es".

Por otro lado, y tras ser preguntado en el programa de Susanna Griso, Roberto Leal ha confirmado la rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez: "Hemos tenido duelos en los que esa competencia se ha transmitido porque al final se juegan muchísimo".

Entretanto, ha respondido a otra de las cuestiones más repetidas: la relación de Manu Pascual y Rosa Rodríguez fuera de cámaras. "Evidentemente hay una competencia, pero ellos se llevan muy bien y son súper respetuosos", ha subrayado.

Por último, Roberto Leal se ha mostrado muy agradecido con la honestidad y cercanía de Manu y Rosa en todo este tiempo de grabación: "Conmigo han sido muy generosos. Es muy difícil para un presentador de un concurso como este conocer los miedos y esas luces y sombras que todos tenemos. En cambio, ellos no han tenido ningún reparo en ir abriéndose poco a poco".