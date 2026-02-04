Manu o Rosa: Este es el ganador del último Rosco de 'Pasapalabra' antes de la emisión del mayor bote histórico

Manu Pascual y Rosa Rodríguez se han enfrentado este miércoles a su penúltimo rosco de 'Pasapalabra' antes de que uno de los dos complete las 25 palabras y se lleve el bote más alto de la historia del concurso este jueves. Una entrega que como ya es habitual, Antena 3 llevará al prime time después de que ambos visiten previamente a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Y la tarde empezaba con Rosa Rodríguez enfrentándose a la temida "Silla Azul" después de que Manu Pascual le ganara el martes. La coruñesa de adopción se ha enfrentado a Violeta, una profesora de Filosofía de Salamanca, y una vez más ha conseguido superar la prueba y ganarse su puesto en el equipo azul.

Así, Manu Pascual y Rosa Rodríguez vivían su penúltimo programa sin saberlo junto a Elena Furiase y Marwán en el caso del madrileño al frente del equipo naranja y con Javier Veiga y Candela González en el caso de Rosa en el equipo azul.

Después de jugar a todas las pruebas del concurso, Manu Pascual llegaba al rosco de 'Pasapalabra' con 158 segundos, con lo cual tenía tiempo de sobra. En su primer turno, el madrileño hacía tres palabras del tirón. Por su parte, Rosa Rodríguez contaba con 127 segundos y en su primer turno conseguía hacer cinco palabras del tirón.

Y es que Rosa cogía la delantera al ser la primera en llegar a la "Z" con 14 aciertos sin ningún fallo pero con solo 13 segundos. Aunque después era Manu Pascual el que terminaba su primera vuelta con 16 aciertos y sin ningún fallo y con 49 segundos por delante.

Finalmente, Rosa Rodríguez decidía plantarse con 23 aciertos dejando a su contrincante en solitario con esos 49 segundos para tratar de al menos empatar. Y Manu Pascual para tratar de llegar a los 23 aciertos terminaba fallando en la "J" y después en la "Z", con lo que el madrileño se quedaba con 22 aciertos y dos fallos.

De esta manera, Rosa Rodríguez conseguía ganarle el penúltimo duelo a Manu Pascual sumando 1.200 euros a su bote personal mientras que el bote del programa asciende a 2.716.000 euros, que será la cifra por la que competirán ambos este jueves en el prime time de Antena 3.

Con ello, Manu Pascual llega a su último programa de 'Pasapalabra' tras 437 entregas y un bote personal de 270.600 euros. Mientras que Rosa Rodríguez ha estado en 307 programas y su bote asciende a 168.600 euros.