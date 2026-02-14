Los 10 estrenos que ver este fin de semana del 13 al 15 de febrero en Netflix, Movistar Plus+, Prime Video o Disney+

Bienvenidos y bienvenidas al fin de semana de San Valentín. Las plataformas nos traen varias de las películas más importantes del mes en sus catálogos estos tres días. No todas son románticas (ahí tenemos el ejemplo de 'Fuego', líder en Netflix, y protagonizada por un José Coronado ansioso de venganza, o 'Predators. Badlands', la nueva entrega de la popular saga de ciencia-ficción). Pero las que se centran en historias de amor, ahí están para volvernos a enamorar. Porque podemos ver 'Eternity', una de esas películas que, con el tiempo, acabará convirtiéndose en un título de culto. O 'Love me, love me', la nueva propuesta de Prime Video por el amor juvenil, que tantos éxitos le ha dado en el pasado reciente.

También podremos ver en Netflix la española '¿Quién quiere casarse con un astronauta?', con el 'macho alfa' de Raúl Tejón como protagonista. Y, hablando de Liam Neeson, ahí le tenemos protagonizando el remake-reboot de 'Agárralo como puedas', junto a Pamela Anderson. "Es un verdadero artista. Viene del teatro, ha protagonizado 'La lista de Schindler' y ha hecho más de 100 películas. Yo hice las cosas al revés. Venía de la televisión y luego mi vida personal eclipsó mi vida profesional. Es curioso: ambos llegamos a este lugar de diferentes maneras, pero poder compartir esta experiencia con él es muy significativo y un gran honor", contó la actriz a Vanity Fair sobre su conexión especial con Neeson al rodar la película.

Fuego

Sinopsis: Carlos es policía. Un día, una bomba colocada en su coche mata a su mujer y deja sin piernas a su hija de 10 años. Él resulta ileso. Once años más tarde vive en otra ciudad, Barcelona, y parece una persona distinta; trabaja en una importante empresa de seguridad. Su hija parece haber superado aquel duro trauma, aunque las secuelas físicas sean imborrables. Carlos, en cambio, a pesar de los años de severo tratamiento psicológico, no lo ha superado. En su alma solo hay cabida para un sentimiento, el odio, y un único objetivo: la venganza.

Netflix siempre es una plataforma perfecta para recuperar películas que han quedado olvidadas tras su paso por cines hace ya varias años. Y el más claro ejemplo de esto es, sin duda, 'Fuego', que es de 2014, y cuenta con José Coronado, Aida Folch y Leire Berrocal como protagonistas. No es que tuviera muy buenas críticas en su momento, pero pese a ello, ha conseguido encaramarse como lo más visto de la plataforma esta última semana. Y es que Coronado puede que sea lo más similar a Liam Neeson que tengamos en el cine español. "He interpretado a 13 o 14 polícias de todas las condiciones durante toda mi carrera. Llevo 25 años estudiando y admirando a este gremio", contó el actor para RTVE. "Esta es la primera película que habla de ETA mirando a un futuro en el que podemos pasar página, pero mirando con respeto a todas las víctimas que todavía tienen heridas abiertas".

Plataforma: Netflix

¿Quién quiere casarse con un astronauta?

Sinopsis: David es un romántico empedernido que tiene una agencia de viajes especializada en viajes relacionados con comedias románticas. Su relación de 15 años con Quique está estancada. Entonces, David decide darle a Quique un viaje por la Ruta 66 con una parada especial en Las Vegas.

El director y guionista barcelonés David Matamoros pasó por cines (aunque de una forma bastante tibia) con esta película protagonizada por Raúl Tejón, Raúl Fernández, Sabrina Praga, Alejandro Nones o Pablo Turturiello, entre otros. Se trata de una comedia romántica ligera y optimista sobre un hombre que, tras una fallida propuesta de matrimonio, busca casarse en diez días. "A toda mi generación de personas LGTBI, se nos ha educado en que somos secundarios. Es como una visión en la que no tenemos un punto de vista y nunca somos los protagonistas de nuestras propias historias. Lo que quería era una reivindicación propia de que yo quería ser el propio protagonista de mi historia", explicó Matamoros en una entrevista para Barnafotopress.

Plataforma: Netflix

Love me, love me

Sinopsis: June se muda a Italia para empezar de cero tras la muerte de su hermano. En su nueva escuela de élite, se siente atraída por James, un peligroso bully involucrado en peleas clandestinas de MMA, pero comienza a salir con su mejor amigo, Will, el estudiante de honor perfecto. Sin embargo, las apariencias engañan, y June pronto descubre que nadie en su escuela es quien parece ser y todos esconden un secreto. A medida que aumenta la tensión y salen a la luz verdades ocultas, June debe decidir adónde pertenece realmente su corazón.

Después de 'Dímelo bajito', la saga 'Culpables' o la serie 'El verano en que me enamoré', le toca el turno a 'Love me, love me', nuevo triángulo amoroso que llega a Prime Video con sello italiano. Se trata la adaptación de la novela homónima de Stefanie M., una autora italiana que cuenta con más de 23 millones de lecturas en Wattpad. Dirigida por Roger Kumble, que ya se encargara de una de las entregas de la saga de 'After', está escrita por Veronica Galli y Serena Tateo, y tiene un reparto internacional formado por el italiano Luca Belucci, que encarnará al perfecto Will; la inglesa Mia Jenkins dando vida a June; y el español Pepe Barroso como James. Un nuevo éxito juvenil en manos de Prime Video que promete arrasar este febrero.

Plataforma: Prime Video

La cena

Sinopsis: Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. Adaptación de la obra de José Luis Alonso de Santos.

Manuel Gómez Pereira es un experto en este tipo de películas que mezcla comedia con drama costumbrista. Además de saber gestionar bien repartos corales. 'La cena' es una nueva muestra de ello. Con una cena especial para Franco como telón de fondo, hace un repaso a nuestras diferencias políticas y cómo las dos Españas se enfrentaron incluso después de la Guerra Civil. Con un Alberto San Juan nominadísimo, porque su trabajo es espectacular, nos encontramos un reparto en el que destacan Mario Casas, Elvira Mínguez, Asier Extendía o Antonio Resines.

"Franco en esta película no es ninguna caricatura. El Franco que se ve es un auténtico psicópata. Es un tipo al que la muerte del otro no le perturba lo más mínimo. Él sigue comiendo su sopa cuando matan a un tipo delante de él. La película, de hecho, es claramente antibelicista y pro-democrática", contó San Juan en una entrevista para El Mundo.

La película tiene 8 nominaciones a los premios Goya, por lo que es una de las favoritas para llevarse varios de los premios importantes, como por ejemplo, el de Mejor Actor, el que sería ya su tercer galardón.

Plataforma: Movistar Plus+

Gru 4. Mi villano favorito

Sinopsis: Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga.

¿Quién no conoce hoy en día a los Minions? Actualmente, su fama podría ser comparable incluso con la del propio Mickey Mouse. Así que es normal que, cada vez que se estrene una película con ellos, arrase en taquilla. Aunque no consiguió superar lo recaudado por parte de la tercera entrega de la saga, sí que se coloca como la segunda más taquillera. Y, aunque la fórmula está más que agotada, siguen siendo películas perfectas para los niños, que disfrutan con cada ocurrencia de los muñecos amarillos. Obviamente, no funciona ya como las primeras entregas, pero eso ya nos da igual a estas alturas.

"Apuntaba maneras de convertirse en una franquicia duradera, pero jamás hubiera imaginado que llegaría tan lejos. Es maravilloso comprobar que Gru sigue fascinando a toda la familia", se sinceró Flo, que da voz a Gru (en el original es el actor Steve Carell), en una entrevista para eCartelera.

Plataforma: Movistar Plus+

Cosecha sangrienta

Sinopsis: Quinn y su padre acaban de mudarse a la tranquila ciudad de Kettle Springs con la esperanza de empezar de cero. En su lugar, descubre una comunidad fracturada que ha atravesado tiempos difíciles tras el incendio de la preciada fábrica de sirope de maíz Baypen. Mientras los lugareños discuten entre sí y las tensiones se desbordan, una figura siniestra y sonriente emerge de los campos de maíz para limpiar el pueblo de sus cargas, víctima sangrienta a víctima. La verdadera diversión comienza cuando el payaso Frendo sale a jugar.

Eli Craig regresa al cine con su nueva propuesta de terror, que es la adaptación de la novela 'Un payaso en el maizal', de Adam Cesare. El reparto está encabezado por Katie Douglas en el papel de Quinn Maybrook y Aaron Abrams como su padre. Y tenemos como asesino en serie a un payaso maníaco que se llama Frendo, y que se une a Pennywise o a Art en cuanto a este tipo de asesinos que tanto terror nos provocan en el cine de género. Muertes sangrientas, aunque tampoco demasiado originales, y un buen puñado de adolescentes tratando de huir de una muerte segura. ¿Necesitamos algo más en un slasher?

Plataforma: Movistar Plus+

Predator: Badlands

Sinopsis: Un joven Predator marginado de su clan encuentra un improbable aliado en su viaje en busca del adversario definitivo.

Dan Trachtenberg regresa a la saga 'Predator' (tras su brillante actualización con 'Predator: La presa'), y nos trae una nueva entrega algo diferente, que busca 'humanizar' a uno de los cazadores Predator, si es que eso es posible, con la inestimable ayuda de Elle Fanning, que siempre sube el nivel de cualquier producción en la que esté presente. Los efectos visuales están a buen nivel, y la película respondió en taquilla, convirtiéndose en la más taquillera de toda la franquicia, estando a punto de llegar a los 200 millones. Y es que es una buddy movie muy entretenida, con un ritmo endiablado, y con buenas ideas.

"Lo que me encanta de esta franquicia", confesó Fanning en una entrevista para Fotogramas, "es que, aunque obviamente hay efectos digitales, la mayor parte de lo que se ve en pantalla es tangible, no hay tanto croma como en otras producciones. Yo iba enganchada a la espalda de Dimitrius (Schuster-Koloamatangi, el actor tras el traje del Predator) gracias a que el equipo de especialistas ideó un nuevo sistema de cables que no se había hecho antes. A veces era incómodo, pero nos decíamos: 'Si tú me cubres la espalda, yo te cubro a ti'. Me encantó rodar con mi Depredador". Así que al final, 'Predador. Badlands' se trata de algo más original en la historia de la saga, mucho más divertida y desenfadada.

Plataforma: Disney Plus

Eternity

Sinopsis: En un más allá donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasarán la eternidad, Joan se enfrenta a la diabólica disyuntiva de elegir entre el hombre con el que ha compartido su vida y su primer amor, que murió joven y ha estado décadas esperando a que ella llegara.

David Freyne dirige esta comedia romántica que recuerda a esas películas más pequeñas de los años 90, que ya están en total decadencia.Protagonizada por Elizabeth Olsen, completan el reparto Miles Teller y Callum Turner (uno de los que suenan con fuerza para ser el nuevo James Bond). Ciencia-ficción y fantasía se dan la mano en esta fábula sobre el amor, y sobre las segundas oportunidades, con una Olsen totalmente magnética. " Muchas veces a lo largo de mi vida he intentado creer en algo, pero lo cierto es que no he sido capaz. No, nada ha cambiado para mí tras hacer la película", se sinceró Olsen en una entrevista para Vogue. "Me acuerdo de mi primer amor. Faltaría más. Fue una relación muy importante para mí". Elizabeth Olsen es una de las mejores actrices de su generación y, gracias a su Wanda en Marvel, una de las más conocidas. Aquí vuelve a demostrar que se le va a la perfección actuar en cualquier registro o género.

Plataforma: AppleTV+

Agárralo como puedas

Sinopsis: El torpe teniente Frank Drebin Jr. intenta resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Mientras investiga, su unidad policial corre peligro de ser cerrada. Con la ayuda de una escritora de crímenes, Frank se verá envuelto en situaciones tan absurdas como explosivas.

La saga de 'Agárralo como puedas' encumbró al actor Leslie Nielsen como uno de los genios de la comedia absurda de Hollywood. Y creo esa extraña moda de subtitular en España todas las películas de risa con la coletilla de 'como puedas'. Pese a que no todas las entregas de la trilogía estaban a la altura, consiguió crear gags icónicos, y mucha parte de su humor luego sería reciclado en otras sagas como 'Scary Movie'. El actor falleció hace ya 16 años, en 2010, pero su legado sigue vigente. Y así lo demuestra esta nueva secuela-remake en la que Liam Nesson interpreta a su hijo: Frank Drebin Jr. Y aprueba con nota, acompañado de una recuperada Pamela Anderson para la ocasión.

"Simplemente confié en el guion. Y sabía que iría mejorando a medida que trabajaran en él. [El director Akiva Schaffer] fue coguionista, pero siempre había otro guionista en el set —un amigo de Akiva, claro— y nos proponían finales alternativos para las escenas. 'Prueba esto, prueba aquello'", explicó Liam Neeson a Variety. "Pero ese tipo de indicaciones no las habría aceptado. He hecho más de 100 películas, así que no necesito que alguien me diga cómo actuar". Y es que una de las bases de esta nueva película, y lo que sus creadores tenían claro, era fichar a un actor serio. Porque al final eso es lo que funciona mejor en este tipo de ficciones autoparódicas.

Plataforma: SkyShowtime

La tierra prometida (The Bastard)

Sinopsis: A mediados del siglo XVIII, el rey danés Frederik V declaró que los brezales salvajes de Jutlandia debían ser cultivados y colonizados para que la civilización pudiera extenderse y se generaran nuevos impuestos para la casa real. Pero nadie se atrevió a seguir el decreto del rey. El páramo era un lugar inhóspito, lleno de bandidos y con una naturaleza brutal e implacable. Pero en 1755, el capitán Ludvig Kahlen se dispone a crear una colonia en nombre del rey. Sin embargo, el único gobernante de la zona, el despiadado Frederik de Schinkel, cree que esa tierra le pertenece.

Cuando de Schinkel se percata de que su criada Ann Barbara y su marido han escapado para refugiarse con Kahlen, jura venganza y promete hacer todo lo que esté a su alcance para ahuyentar al capitán. Pero Kahlen no se deja intimidar y emprende una batalla tan desigual que pondrá en riesgo no solo su vida, sino también a la familia de personas marginadas que se ha formado a su alrededor.

Nikolaj Arcel dirige esta especie de western protagonizado por Mads Mikkelsen, el actor danés que hemos visto en series como 'Hannibal', o en la película 'Rogue One' de Star Wars. Situada a mediados del siglo XVIII, es un drama de época que tiene a Mikkelsen como cara reconocible, y que busca demostrar que la diferenciación hollywoodiense de buenos y malos no es tan real en el resto del cine europeo. La película se ha vuelto viral en los últimos días porque se ha recordado en redes una rueda de prensa del director con a Mikkelsen. En esta, le preguntan a Arcel sobre la falta de diversidad en su película, y este contestó, tajante: "Bueno, la película se desarrolla en Dinamarca en 1750".

Plataforma: Filmin