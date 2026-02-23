En el capítulo 782 de 'La Promesa' de este martes 24 de febrero, Petra pide a Martina ayuda económica para el refugio. ¿Aceptará la muchacha? Curro decide no enviar la carta al Rey todavía. Ángela confiesa a Leocadia que siente alivio por ello y Lorenzo lo oye. Información que utilizará el capitán para malmeter.

Martina agradece a Jacobo que anulara el viaje y garantiza a Curro que controlará sus sentimientos hacia Adriano porque se siente en deuda con su prometido. Julieta vuelve a las cocinas para visitar a Candela y Simona y el mayordomo le recuerda que no tiene por qué bajar al servicio.

Pía confiesa al ama de llaves de La Promesa que sus sentimientos hacia Ricardo se están enfriando. Mientras, Samuel cuenta a María que Cristóbal le ha presionado para que los convenza de casarse cuanto antes.

Finalmente, Ciro y Leocadia se reúnen para hacer el trasvase de poder. La señora rabia al enterarse de que el sobrino del marqués se llevará el 10% por el trabajo. ¿Tendrá ya en mente su próximo paso? ¿Cómo se cobrará la venganza?

¿Qué ha pasado en el último capítulo de 'La Promesa'?

Ante la sorpresa de todo el mundo, Jacobo toma la decisión de quedarse porque no quiere ver sufrir a Martina. Esta y Adriano celebran la noticia, aunque quizás no sea lo más apropiado dadas sus circunstancias.

Curro y Ángela escriben de una vez la carta al rey con el objetivo de recuperar la baronía, aunque el muchacho duda de si enviarla o no. Cristóbal consigue que Ángela se abra con él y le cuente sus temores por Curro.

Virtudes, por su parte, se despide de Simona y Candela y se marcha de La Promesa. Teresa no consigue que las cocineras levanten cabeza. Julieta y Ciro hablan de Manuel: para ella es un apasionado que vive de lo que le gusta; para él, una persona rara.

Leocadia se resiste a hacer el traspaso de poder de las tierras de La Promesa y la situación se tensa con Alonso. Petra le dice a Martina que sabe el verdadero motivo por el que no se van a Nueva York.