La 1 de RTVE replantea su programación: Retira el concurso 'The Floor' de su día original y apuesta por una nueva oferta

La 1 de RTVE va a reconfigurar su oferta después de 'La Revuelta' a partir de esta semana. Ese sustancial movimiento de programación pasará por retirar el concurso 'The Floor' de su noche primigenia -el miércoles- para reubicar 'Top Chef: Dulces y famosos', el recién estrenado talent de repostería.

El formato, que cuenta con celebrities como Belén Esteban, Luis Merlo o Eva Isanta encabezando el casting, debutó este domingo en sustitución del clásico contenedor 'La película de la semana'. Así, la cadena pública optaba por lanzar una de sus grandes apuestas de la temporada a las 22:00 horas con una intención de captar el mayor público posible que finalmente no se vio satisfecha.

Sin embargo, se trataba de una estrategia de programación excepcional, ya que su noche definitiva, según anuncia La 1 de RTVE en su guía de programación, será la del miércoles; compitiendo así con el cuarto episodio de la serie 'Pura Sangre' de Telecinco y con la tercera entrega de 'El Capitán' en Japón, el trip road de Joaquín Sánchez y su familia.

El establecimiento de 'Top Chef' en el tercer prime time de la semana obligará automáticamente a levantar 'The Floor' y a cambiarlo de día. El concurso conducido por Chenoa se mudará al martes en su cuarta semana de emisiones. Esta alteración de parrilla llega, además, después del mínimo de audiencia registrado en su última entrega (9,8%).

🟦 THE FLOOR SE MUDA A LA NOCHE DEL MARTES 🟦



🟨 @thefloortve con @Chenoa, este martes,17 de febrero, después de 'La Revuelta' en @La1_tve.https://t.co/xr3qsxl246 pic.twitter.com/8bPCBnKtKw — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 13, 2026

Con su mudanza, 'The Floor' tendrá nuevos rivales desde esta semana: el programa de aventuras 'Universo Calleja' en el caso de Telecinco y las series turcas 'En tierra lejana' y 'Renacer' en el caso de Antena 3. También se enfrentará a 'Código 10' en Cuatro y a 'Apatrullando' en La Sexta.

Por otro lado, hay que decir que se desconoce cuál va a ser la programación de La 1 de RTVE para la noche del jueves tras 'La Revuelta' y para el viernes. El canal todavía no ha resuelto qué cogerá el relevo del Benidorm Fest y de su fallida noche temática de concursos. Está por ver si se opta por el cine como solución fácil o si se producirá el estreno de 'Al margen de todo', el nuevo formato de Dani Rovira pendiente de lanzamiento.

Si bien, donde no habrá variaciones, al menos de momento, es en la noche del lunes, donde continuará emitiéndose 'DecoMasters' (23:10 horas), el talent de decoración con famosos presentado por Patricia Montero y producido por Shine Iberia ('MasterChef').

Así queda la programación nocturna de La 1 de RTVE este lunes, martes y miércoles: