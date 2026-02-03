Francisco Cacho, meteorólogo de La Sexta, habla con claridad de la AEMET y su polémica previsión para el invierno

Durante la DANA que asoló a Valencia el 29 de octubre de 2024, fueron muchos los que no dudaron en atacar a la AEMET por no haber alertado más sobre el temporal de lluvia que dejó 236 víctimas mortales. Ahora, también son muchos los que están señalando al organismo por su previsión sobre este invierno. Y por ello, Francisco Cacho, el meteorólogo de La Sexta ha querido ser muy claro.

Todo viene a raíz de que muchos han recuperado como la AEMET predijo en noviembre que había un 60% de probabilidades de que el invierno fuera cálido en la península ibérica, un 30% de que fuera normal y un 10% de que fuera frío. En este sentido, hay que recordar que para el organismo el invierno meteorológico va de diciembre a febrero.

Un pronóstico que ahora muchos cuestionan con la cantidad de borrascas que está habiendo y los temporales de viento, nieve y lluvia que hemos encadenado en enero. Por ello, el pasado domingo, Francisco Cacho quiso defender al organismo en 'La Roca'.

"Cuando la AEMET dice que el 60% es que sea un invierno cálido no está diciendo que vaya a hacer calor ni 20º sino que va a estar por encima de lo normal para esta época que es invierno y es fría. Entonces que si la temperatura media en España en invierno es 8 grados, pues que va a estar por encima de los 8 grados", empezaba explicando Francisco Cacho en el programa de Nuria Roca.

Después, el presenatdor de 'El Tiempo' de la sexta que es experto en Física USAL y Máster Meteorología UCM, se fijó como hubo un episodio largo en diciembre de 20 días que fue cálido, un período en torno a Reyes que fue muy frío y luego subidas y bajadas en torno a la media.

"Si hacemos la media nos da un 0,3 ºC por encima de lo normal. ¿Y por qué sentimos que ha hecho tanto frío? Pues porque de 2018 todos los inviernos menos el de 2021 que fue Filomena todos han sido muy cálidos. Nos acostumbramos al calor y cuando hay un invierno con temperaturas normales, de los de antes, decimos que qué frío hace", terminó de exponer.