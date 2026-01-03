El portavoz de la AEMET corta de raíz en Mediaset esta alerta por nevadas y dice si va a haber otra Filomena

Desde hace días son muchos titulares los que están hablando de una posible nueva Filomena de cara al día de Reyes. Algo sobre lo que están alertando meteorólogos como Mario Picazo o Martín Barreiro. Pero este viernes, 'Todo es mentira' ha querido contar con Rubén del Campo, portavoz de AEMET.

"Numerosos medios se han hecho eco de una posible nueva Filomena y según esta previsión la borrasca Francis, que se acerca por el Atlántico, podría dejar durante el día de Reyes un temporal de nieve similar al que ya asoló buena parte de la Península en 2021", avanzaba Laila Jiménez.

Tras ello, Pablo González-Batista daba la bienvenida a Rubén del Campo para conocer cuál es la previsión de la AEMET para los próximos días. "¿Vamos a vivir una segunda Filomena en estos días?", le cuestionaba el presentador sustituto de Risto Mejide.

"Bueno pues vamos a tener un episodio de frío y nieve pero desde luego una nevada de la magnitud extraordinaria que vimos hace cinco años con Filomena ni de lejos. En Madrid recordemos que cayó en torno a medio metro de nieve y en esta ocasión algo caerá probablemente durante la noche del domingo y la madrugada del lunes pero nada que ver", aclaraba el portavoz de la AEMET.

No obstante, Rubén del Campo si que alertaba de que no hay que bajar la guardia porque "en otras zonas del centro, el norte y del este de la Península va a ser una nevada que complicará el tráfico en muchas carreteras". Asimismo, ha explicado que lo que ocurrirá en los próximos días es que habrá un bloqueo porque si el anticiclón está en Europa las borrascas entran por el sur y se generarán nevadas.

"¿Los reyes van a tener algún problema por la nevada?", le preguntaba Pablo González-Batista al experto. "Los reyes son magos así que no va a haber ningún problema en que lleguen a todas las casas pero si van por carretera que estén muy atentos a la predicción del tiempo de AEMET porque es una situación muy cambiante y puede nevar en alguna zona que no esté previsto y que consulten el estado de las carreteras porque se las pueden encontrar cubiertas de nieve", concluía.

"Y es importante que vengan abrigados porque va a hacer bastante frío y a partir del domingo esperamos una bajada de las temperaturas bastante importante. Van a ser días bastante fríos hasta mediados de la semana que viene", terminaba diciendo el portavoz de la AEMET.