El cisma entre Ángela y Curro en 'La Promesa' tras la artimaña de Lorenzo: Avance del miércoles 25 de febrero

En el avance de capítulo 783 de 'La Promesa' del miércoles 25 de febrero, Leocadia, que echa fuego, cuenta a Jacobo que Ciro se va a llevar un porcentaje por la gestión de las tierras y recrimina a Alonso que ella nunca sacó ningún beneficio.

Por su parte, María propone a Samuel que los case otro cura para evitar que él pase ese mal trago y Carlo los pilla charlando de nuevo y le pide explicaciones. La doncella se excusa con que a ella y al sacerdote les une una profunda amistad.

En paralelo, Cristóbal sigue avanzando en su relación personal con Ángela y Teresa asiste a ello con sospechas. Martina escribe a su madre Margarita para decirle que finalmente se ha quedado en La Promesa y que Jacobo es su prioridad. La muchacha decide marcar distancias con Adriano, que se queda desolado.

Entretanto, Santos entrega a Vera una carta de Lope donde él reconoce todas sus mentiras. La doncella rompe a llorar. ¿Qué habrá descubierto? Lorenzo revela a Curro que ha escuchado a Ángela decir que se sintió aliviada porque no va a contactar con el rey. El capitán juega esta carta para provocar un cisma entre la joven pareja.

¿Qué ha pasado en el capítulo 782 de 'La Promesa' de este martes 24 de febrero?

En el último episodio emitido, Petra ha pedido a Martina ayuda económica para el refugio, y Curro ha decidido no enviar la carta al Rey todavía. Mientras, Ángela ha confesado a Leocadia que siente alivio por ello y Lorenzo lo ha escuchado. Información que utilizará el capitán para malmeter.

Martina ha agradecido a Jacobo que anulara el viaje y ha garantizado a Curro que controlará sus sentimientos hacia Adriano porque se siente en deuda con su prometido. Julieta ha vuelto a las cocinas para visitar a Candela y Simona y el mayordomo le ha recordado que no tiene por qué bajar al servicio, aunque ella le ha plantado cara.

Pía ha revelado al ama de llaves que sus sentimientos hacia Ricardo se están enfriando. Mientras, Samuel ha contado a María que Cristóbal le ha presionado para que los convenza de casarse cuanto antes.

Finalmente, Ciro y Leocadia se han reunido para realizar el trasvase de poder. La señora ha montado en cólera al enterarse de que el sobrino del marqués se llevará el 10% por el trabajo. ¿Tendrá ya en mente su próximo paso? ¿Cómo se cobrará la venganza?