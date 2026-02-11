El Benidorm Fest 2026 anuncia la retirada de esta concursante en directo y la organización informa del motivo

TVE ha emitido este martes la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 en la que nueve participantes han luchado por su pase a la final del sábado antes de la segunda semifinal en la que otros nueve artistas también competirán por su clasificación.

Entre los nueve artistas que han participado en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 se encontraba Luna Ki. Así, la cantante que ya había participado en la primera edición pero decidió retirarse antes de las semifinales por prohibirle cantar en autotune, ha vuelto a intentarlo.

Así, Luna Ki se subía por primera vez al escenario del Palacio de L'Illa de Benidorm para interpretar "Bomba de amor", una de las 18 canciones elegidas en esta quinta edición del Benidorm Fest.

Así, Luna Ki aparecía en tercera posición en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. Sin embargo, después de su actuación y al acabar todas las actuaciones, Inés Hernand comunicaba que la concursante se había tenido que retirar por problemas de salud.

"Pues Jesús, Javi, como nos gusta la transparencia absoluta aquí en el Benidorm Fest y estamos en riguroso directo tengo que anunciaros una cosa y es que Luna Ki se ha retirado, ahora mismo no la encontraremos en la green room porque se encuentra indispuesta así que la deseamos una pronta recuperación. Un aplauso muy fuerte para Luna", les informaba Inés Hernand a sus compañeros.

De esta manera, Luna Ki ha desaparecido de la primera semifinal del Benidorm Fest tras su actuación y justo antes de abrir las líneas telefónicas para que el público votara a sus favoritos mientras el jurado profesional también valora las actuaciones antes de emitir sus votos.

Después, Jesús Vázquez aclaraba que Luna Ki estaba bien pero había decidido no estar en la green room porque se encontraba algo indispuesta. "Me piden que recuerde que Luna Ki se ha ausentado del auditorio, pero está bien. Está escribiendo mucha gente preguntando qué ha pasado y ella está bien", aclaraba el presentador. Sin embargo, como ni el jurado ni el público la han votado, es una de las concursantes que se quedan fuera de la final junto a Greg Taro y Dora y Marlon Collins.