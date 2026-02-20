Eduard Fernández usa 'Anatomía de un instante' para darle una lección a los jóvenes que añoran el franquismo

Eduard Fernández ha visitado este viernes 'Directo al grano' en La 1 para promocionar los dos grandes estrenos de TVE para este fin de semana y de los que él es protagonista: la película 'El 47', que se estrena este sábado, y la miniserie 'Anatomía de un instante', que emitirá La 1 en abierto el domingo tras su estreno en Movistar Plus+.

Así, Eduard Fernández hará doblete este sábado y domingo en el prime time de La 1. "Que casualidad que el sábado den una y el domingo otra. Y es muy bonito que Movistar haya cedido los derechos de 'Anatomía de un instante'. Las dos cuentan una parte de la historia de este país y de muchos", empezaba destacando el actor ante Marta Flich y Gonzalo Miró.

"Al final lo más concreto es lo más internacional, es lo que pasó con 'El 47', que es la historia de Torre Baró en Barcelona, que es algo muy concreto pero mucha gente me ha dicho a mí me pasó lo mismo en Carabanchel o en otros sitios de España", proseguía diciendo el actor.

Eduard Fernández, orgulloso del homenaje a Santiago Carrillo en 'Anatomía de un instante'

Y es que tanto en 'El 47' como en 'Anatomía de un instante', Eduard Fernández tiene el reto de meterse en la piel de dos personajes que existieron. Por un lado, Manolo Vital, el conductor de autobús que luchó porque el autobús llegara a su barrio, y por otro, Santiago Carrillo en la serie basada en la novela de Javier Cercas sobre lo que pasó antes y después del Golpe de Estado del 23-F.

Después, al hablar precisamente sobre el golpe de Estado y lo que representa 'Anatomía de un instante', Eduard Fernández no dudaba en recalcar lo importante que es ver lo que pasó para saber que es lo que pasó en España y no repetirlo.

"Estoy muy contento de este trabajo porque yo creo que salió todo bien. Alberto Rodríguez ha hecho grandes cosas y todos mis compañeros están muy bien. está muy bien rodada y bien montada. Y estoy muy orgulloso de haber hecho un homenaje a Santiago Carrillo, que es uno de los grandes olvidados, pasó un huracán por su lado que se llamaba Felipe González y arrasó con todo", confesaba Eduard Fernández.

"Aquí va el homenaje a Santiago Carrillo y para que la gente que no le da valor a la democracia y demás sepa lo que le ha costado, el valor que tiene y todo lo que tenemos", seguía diciendo alto y claro el actor. "Es un buen momento para recordarlo, hay algunos que dicen que es mejor la dictadura que la democracia y yo estoy seguro que si ocurriese esto, los que dicen eso dirían ostia yo no sabía que era así", sentenciaba.

Por su parte, Marta Flich le preguntaba qué sintió cuando se metió en la piel de Santiago Carrillo y rememoraron todo lo que pasó. "Yo estuve en el Congreso y ahora cuando veo noticias del congreso digo yo he estado ahí, recuerdo el 23-F que mi padre nos dijo que no saliéramos de casa y revivir todo eso ha sido mucho, es revisitar la historia otra vez, ves a los personajes de otra manera con la distancia, y tanto Cercas como Alberto Rodríguez son muy específicos en el detalle y en la verdad, creo que es un documento fantástico y para los jóvenes es muy fácil porque tiene mucho dinamismo", concluía.