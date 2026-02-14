'De Viernes' anuncia a esta famosa como primera concursante oficial de 'Supervivientes 2026' en Telecinco

Tras arrancar la cuenta atrás para 'Supervivientes 2026' con el lanzamiento de su primera promo, Telecinco sigue dando pasos para la llegada del reality de aventuras confirmando la identidad de su primer concursante oficial este viernes en 'De Viernes'.

Cabe recordar que tal y como adelantó Poco Pasa TV, los planes de Telecinco pasan por estrenar 'Supervivientes 2026' el próximo 5 de marzo. Es decir, a 'GH DÚO' le quedarían solo dos semanas para acabar su cuarta edición en la cadena de Mediaset.

'Supervivientes 2026' vuelve a Telecinco renovado con un nuevo plantel de presentadores encabezado por Jorge Javier Vázquez. La gran novedad la encontramos con el fichaje de María Lamela ('Más vale tarde', 'Salvaxe') como nueva presentadora desde Honduras tomando el relevo de Laura Madrueño, que se despide del formato de Cuarzo Producciones tras tres años.

Gabriela Guillén, primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Y para empezar a calentar el estreno, Telecinco ha anunciado en 'De Viernes' a a Gabriela Guillén como primera concursante oficial de la nueva edición de 'Supervivientes'. "No le tengo miedo al hambre, a la convivencia, a las pruebas, soy una persona super competitiva y estoy preparada para este desafío, nos vemos en Honduras", destacaba la colombiana.

🏝️Gabriela Guillén, primera concursante oficial de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/HHZK6lYWow — Mediaset España (@mediasetcom) February 13, 2026

Con ello, Gabriela Guillén se convierte en la primera concursante confirmada del casting, en el que uno de los fichajes sorpresa es Alvar Segui de la Quadra-Salcedo, nieto del histórico periodista y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, tal y como ha avanzado El Televisero en exclusiva.

Asimismo, a lo largo del día, varios medios han adelantado la identidad de otros concursantes que se tirarán del helicóptero como el polémico cantante José Manuel Soto, la modelo Marisa Jara, la actriz y presentadora Yvonne Reyes, el atleta paralímpico Alberto Ávila, la actriz de 'La que se avecina', Alex de La Croix, la influencer y mujer de Dulceida, Alba Paul o los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones', Claudia Chacón y Gerard Arias, entre otros.