'Supervivientes 2026' ya ha comenzado la cuenta atrás para su llegada a Telecinco, previsiblemente el próximo jueves 5 de marzo, y algunos de los nombres más explosivos del elenco de concursantes de este año han empezado a salir a la luz antes de su confirmación en la cadena.

Una vez la casa de 'GH DÚO' cierre sus puertas, Telecinco volverá a centrarse de lleno en Honduras con una edición marcada por los cambios, pues quién conectará desde la Palapa durante los próximos meses será María Lamela, la nueva apuesta de la cadena para el formato tras la salida de Laura Madrueño.

A continuación, te ofrecemos las identidades de todos los participantes de 'Supervivientes 2026' que ha podido conocer la prensa antes de ser oficializados por Telecinco.

El nieto del legendario aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, concursante adelantado por El Televisero

Alvar Segui de la Quadra-Salcedo, nieto del histórico periodista y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, ficha por 'Supervivientes 2026' y será uno de los perfiles más singulares y sorprendentes de la edición tal y como ha podido saber en exclusiva El Televisero. El atractivo joven honrará el legado familiar en el concurso de Telecinco

Hijo de Sol de la Quadra-Salcedo, Alvar tiene un enorme parecido físico a su abuelo, que fue toda una leyenda de la televisión en España, y atesora la misma pasión que él por los viajes y por el mundo audiovisual. La lleva en el ADN. El joven, que resalta también por su gran atractivo físico, considerado todo un galán, se define como curioso, entusiasta y enérgico. Valores muy interesantes para una experiencia como 'Supervivientes'.

Como así demuestra en sus redes sociales, Alvar ha heredado ese espíritu viajero y explorador del histórico reportero. El reality más extremo será su primera gran incursión en TV y el hecho de que se trate de todo un desconocido en este ámbito permite que sea un perfil a descubrir.

Otros concursantes filtrados de 'Supervivientes 2026':

Tras la corta participación de Carmen Borrego en 2024 y el breve paso de Terelu Campos por la isla en 2025, Paola Olmedo se embarcará en su primera aventura televisiva de la mano de 'Supervivientes 2026' tras un par de años marcados por su mediática separación de José María Almoguera y su conflicto con la que fue su suegra.

Cabe recordar que durante su aparición más reciente en 'De viernes', la joven de 38 años de origen argentino no dudó en declarar la guerra contra Terelu Campos y el clan, tal vez sentando el tono que tendrá su paso por el reality estrella de Telecinco, donde podrá sincerarse sobre sus problemas con Carmen Borrego, su polémico divorcio y otras cuestiones que han agitado la prensa del corazón desde 2024.

El segundo rostro que Poco Pasa TV ha confirmado a primera hora de este viernes es Alba Paul, influencer y pareja de Dulceida. Se trata de un fichaje inesperado teniendo en cuenta que, a lo largo de toda su carrera en redes, el dúo de influencers se ha mostrado alejado y ajeno al mundo de la telerrealidad o los concursos de televisión. Sin embargo, siguiendo los pasos de Jonan Wiergo y otros creadores de contenido que han pasado por el concurso, la catalana probará suerte en 'Supervivientes 2026'.

Influencer de estilo y empresaria, Alba Paul saltó a la fama en 2014 tras oficializar su relación con Dulceida. No fue hasta 2016 cuando por fin se dieron el sí quiero, protagonizando uno de los enlaces más sonados en redes que los seguidores de la pareja esperaban con ansias. El amor resistió hasta 2021, cuando la pareja decidió separarse después de cinco años de relación. Y finalmente, en abril de 2023, anunciaron que volvían a estar juntas.

A la lista también se suma Alex de la Croix, que también probará suerte en 'Supervivientes 2026' tras su paso por ficciones de la cadena como 'La que se avecina', donde interpreta el papel de Karma y algún que otro papel en la gran pantalla el títulos como 'Te estoy amando locamente'. Se trata del tercer fichaje confirmado por Poco Pasa TV antes de que Telecinco comience a revelar de forma oficial los rostros de esta edición.

Del polémico José Manuel Soto a un atleta paralímpico

Ivonne Reyes también se lanzará a la aventura en Honduras el próximo marzo. Así lo ha adelantado en exclusiva El Confi TV, confirmando la participación de la venezolana en el reality estrella de Telecinco años después de su paso por 'GH VIP'. Además de su larga trayectoria como presentadora y colaboradora en nuestro país, la televisiva se convirtió en uno de los principales objetivos de la prensa del corazón por su relación con Pepe Navarro. Y ahora, años después de alejarse de los focos, firmará su regreso a televisión de la mano del formato de Cuarzo.

El quinto fichaje adelantado este viernes es el de José Manuel Soto, que también su sumará al elenco de 'Supervivientes 2026'. Tal y como ha avanzado Informalia en exclusiva, el cantante y compositor regresa al foco mediático tras varios años en el centro de la polémica por sus opiniones sobre política en redes sociales. Cabe recordar que el intérprete juega con ventaja sobre muchos de sus compañeros, pues ya participó en 'La isla de los famosos' en Antena 3, aunque su trayectoria televisiva también pasa por formatos como 'Tu cara me suena'.

Otra que también se tirará del helicóptero en esta edición será Gabriela Guillén, la madre del último hijo de Bertín Osborne según avanza 20 minutos. Con ello, la empresaria da el salto a su primer reality de televisión tras haber dado entrevistas en programas como 'De Viernes', 'Y ahora Sonsoles' y 'El tiempo justo'.

Una de las sorpresas del casting de 'Supervivientes 2026' la encontramos con Alberto Ávila según ha publicado El Mundo. Y es que su fichaje supone todo un precedente para el reality pues se trata del primer atleta paralímpico en participar en el reality de aventuras. Alberto nació con una malformación que hizo que con tres años tuvieran que amputarle la pierna derecha a partir de la rodilla.

Otra que debuta como concursante de realitys, la modelo Marisa Jara, a quién ya pudimos ver como participante en 'Desnudos por la vida' en Telecinco según revela Vertele. Asimismo, también es conocida por haber mantenido relaciones con el bailaor Joaquín Cortés y con Manu Tenorio. Además, en una entrevista en 'De Viernes' aseguró haber tenido un fugaz romance con Leonardo Dicaprio.

Asimismo, Bluper ha adelantado la incorporación de Ingrid Betancor, periodista canaria, presentadora e influencer y conocida también por estar casada con el ex futbolista Ibai Gómez. De hecho, ella está ligada al Athletic de Bilbao, equipo en el que jugó su marido.

Y como era de esperar en el casting de 'Supervivientes 2026' volverá a estar muy presente 'La isla de las tentaciones'. Así, según informa Fórmula TV, uno de los participantes que se tirará del helicóptero será Gerard Arias, quien fuera concursante de la octava edición junto a su novia Alba Rodríguez y a quién también pudimos ver en la novena edición como tentador VIP teniendo una historia con Claudia Chacón y protagonizando con ella el primer edredoning de la edición. Precisamente Claudia será también concursante según asegura Yotele.

Y a quién se rumoreó en su momento con Gerard Arias es Maica Benedicto. Una de las concursantes más populares de 'GH 19' volverá a probar suerte en un reality de Telecinco y también vivirá la aventura de 'Supervivientes 2026' en Honduras según revela Semana.