Carlos Alsina da el repaso del día a Feijóo por su respuesta al nuevo caso de acoso sexual en el PP de Ayuso

Carlos Alsina ha puesto este viernes el foco sobre la última trama de acoso sexual que ha salpicado al Partido Popular y la respuesta de su líder Alberto Núñez Feijóo. Así, el presentador de 'Más de uno' en Onda Cero se ha hecho eco de cómo el PP madrileño abordó la denuncia por acoso interpuesta por una trabajadora de Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, con un tono más que crítico.

"El día que El Diario.es publicó que dos mujeres que trabajaban para Paco Salazar habían contado por los canales internos del PSOE que este las había acosado, el líder del Partido Popular no necesitó más para llamar guarro a Paco Salazar. Guarro y delincuente", ha comenzado recordando el locutor de Onda Cero, haciendo referencia al escándalo que sacudió a la formación socialista.

Ha sido entonces cuando se ha centrado en la actualidad. "Pero el día que el diario El País publicó, o sea ayer, que una mujer que trabajó con Manuel Bautista, alcalde de Móstoles del PP, pidió a la dirección del PP madrileño varias veces que actuara ante el acoso que ella había sufrido, sin que el partido hiciera otra cosa que intentar disuadirla de sacar el caso a la luz... El líder del PP sostuvo que su partido investigó la denuncia, pero que llegó a la conclusión de que era falsa", ha subrayado Carlos Alsina.

"Según Feijóo el PP investigó... Es una palabra contundente esta, investigar. A la luz de lo que se ha publicado ayer y hoy, la investigación consistió en que Ayuso se reunió con el alcalde señalado, luego sus subalternos se reunieron con la mujer que pidió amparo y le dijeron que ya se ocupaban ellos de parar el acoso pero que lo mejor para todos era que no le denunciase", ha continuado explicando el periodista, mofándose de la supuesta "investigación" liderada por el PP.

"Investigación... Ahora que el máximo responsable del partido ha hecho suya la tesis de que sí se investigó este caso, es de suponer que se encargará de que se informe a la opinión pública con todo detalle de en qué consistió la investigación y por qué se llegó a la conclusión de que la denuncia era falsa, perdón, carente de veracidad", ha añadido con sorna Carlos Alsina, repasando las últimas declaraciones de Feijóo sobre la polémica.

"El PP de Madrid hizo ayer esto en respuesta a lo publicado por el diario El País: atribuir a la mujer que se declara víctima falsedad y ánimo de venganza. Según el alcalde Móstoles ella quería ser vicealcaldesa y teniente de alcalde, él le dijo que no y estaríamos en realidad ante un desquite de la mujer despechada", ha señalado el periodista, denunciando cómo han echado por tierra el relato de la denunciante.

"También filtraron los correos que la mujer envió a la dirección del partido y el nombre de esta mujer, por error dicen. En el intento de justificar que ella lo que describió en su momento fue una disputa laboral y no un acoso sexual", ha añadido Carlos Alsina durante su extendido repaso de contención de crisis del Partido Popular, que se ha saldado con el mismo desprecio y desatención de las víctimas que criticaron del PSOE.

Así, el conductor de 'Más de uno' ha querido subrayar un apunte de Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que solo en uno de los mensajes se hacía referencia a un episodio de acoso. "En ninguno de los mensajes salvo en el último... Pues ya tenemos uno. Parecería que para el Partido Popular madrileño si el acoso es solo laboral pues tampoco tiene mayor trascendencia", sentenciaba el presentador.

"También sugirieron que si la mujer no denunció el caso en un juzgado es porque el acoso nunca existió. Y por último, alegaron que como los hechos son de hace 15 meses y salen justo el día en el que Paco Salazar declara en el Senado... No hay que darle al asunto ni trascendencia ni credibilidad", ha terminado añadiendo Carlos Alsina.