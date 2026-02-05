Avance de 'La Promesa', capítulo del 6 de febrero: La verdad del adiós de Lope y el as de Leocadia contra Manuel

En el capítulo de 'La Promesa' de este jueves', hemos visto cómo la presión de Margarita es tal que Lorenzo parece estar cediendo a su chantaje. Finalmente, en la cena, el capitán claudica y anuncia su intención de romper el compromiso con Ángela. Victoria conseguida, de momento.

Los jóvenes salen del palacio dispuestos a disfrutar de una noche diferente tras los últimos acontecimientos en La Promesa. ¡Lo necesitan! Cristóbal convence a Teresa para que, por fin, le cuente a Vera la verdad de lo que ocurrió con Lope.

Samuel se da cuenta de que Pía y Petra confabulan para mantenerlo lejos de María Fernández. Para conocerse un poco más, Carlo y María se cuentan detalles de su vida. Martina decide que Ángela y Curro también asistan a la fiesta de don Pedro de Artiaga y consigue invitaciones.

Muy a su pesar, Manuel acude a la fiesta de su amigo. Inesperadamente, allí conoce a una enigmática mujer que no revela su nombre. Manuel conectará con ella como hacía tiempo que no conectaba con nadie. Por su parte, Curro desvela a Martina sus verdaderas intenciones en la fiesta: ¡pedir matrimonio a Ángela! Y así lo hace.

Avance del capítulo 770 de 'La Promesa' del viernes 6 de febrero

Teresa le cuenta a Vera toda la verdad sobre la marcha de Lope. Devastada, la doncella le escribe una carta de despedida: no quiere que él vuelva a contactarla. Manuel conecta con la misteriosa mujer de la fiesta como hacía tiempo que no conectaba con nadie. Martina se marcha apresuradamente del evento para reencontrarse con Adriano en palacio. ¿Se dejará llevar por sus sentimientos? Por su parte, Jacobo sorprende a Martina entregándole los billetes del viaje a Nueva York para dentro de dos semanas.

Pía y Petra se resignan y deciden no oponerse más a la relación de Samuel y María. El cura ve cómo la doncella y Carlo empiezan a gustarse, y por fin se dan un beso de verdad… Alonso paga parte de su deuda a Leocadia. La señora empieza a perder poder de influencia sobre el marqués. Manuel exige a Leocadia que se vaya, pero la señora le da la vuelta a la conversación: si se marcha, Ángela se irá con ella.