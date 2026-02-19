Así es Xenia Tostado, el nuevo fichaje de 'Sueños de libertad': actriz de 'Sin tetas no hay paraíso' y pareja de Rodolfo Sancho

'Sueños de libertad' sigue reforzando su reparto en esta tercera temporada, que ha contado con más de diez fichajes. El último es el de Xenia Tostado, la actriz que da vida a Beatriz, la ex mujer de Gabriel (Oriol Tarrasón), que vuelve a su vida para poner patas arriba al abogado.

Xenia Tostado llega a 'Sueños de libertad' después de que la serie haya vivido en las últimas semanas hasta seis salidas, dos de ellas de dos grandes protagonistas como eran Roser Tapias (María) y Guillermo Barrientos (Luis), que se suman a las que ya se produjeron al final de la cuarta temporada: Javier Beltrán (Joaquín), Agnès Llobet (Gema), Nicolás Rodicio (Teo) y Antonio Romero (Gaspar).

Con 'Sueños de libertad', Xenia Tostado regresa a la pequeña pantalla tras varios años sin proyectos. La barcelonesa se inició en la interpretación con series como 'Javier ya no vive solo' y 'Paco y Veva'. Después pasó por otras ficciones como 'La sopa boba' o 'Amar en tiempos revueltos'.

Pero si hubo un papel que le llevó a la fama fue el de La Vane en 'Sin tetas no hay paraíso' en el año 2008. Un papel que sin duda supuso un antes y un después en su carrera pues era una de las grandes protagonistas junto a Amaia Salamanca y Miguel Ángel Silvestre.

Un perfil discreto y su relación con Rodolfo Sancho

Tras el éxito de 'Sin tetas no hay paraíso', Xenia Tostado tuvo pequeños papeles en otras series como 'Piratas' o 'Física o química' hasta que volvió a las series diarias con 'Bandolera' y posteriormente 'Amar es para siempre'. Sus últimos papeles fueron en 'Gigantes' de Movistar Plus+ y 'La cocinera de Castamar' en Antena 3 en 2021.

Y es que si por algo ha destacado Xenia Tostado es por llevar un perfil discreto tanto en su vida profesional como en la personal. En este ámbito hay que destacar que desde hace años comparte su vida con el actor Rodolfo Sancho.

Llevan juntos alrededor de dos décadas protagonizando una de las relaciones más consolidadas y discretas del panorama audiovisual. En 2015 dieron un paso más allá con el nacimiento de su hija Jimena.

Pero la tranquilidad y la privacidad de la pareja se quebró en agosto de 2024 cuando estalló el caso de Daniel Sancho con su detención y posteriormente condena a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Ante la gran avalancha de críticas y comentarios recibidos, Xenia Tostado decidió cerrar su cuenta de Instagram hasta que a finales de 2025 volvió a abrirlo solo para subir contenido relacionado con su carrera profesional.

¿Quién es Beatriz, el personaje de Xenia Tostado en 'Sueños de libertad'?

La actriz se mete en la piel Beatriz Lejena, un personaje que no va a dejar indiferente a nadie. Es la ex mujer de Gabriel. Beatriz llegará a Toledo para la lectura del testamento de su suegra, pero lo que no se podía imaginar es que iba a reencontrarse con su marido a quien daba por desaparecido.

Beatriz y Gabriel se casaron muy enamorados y con un gran futuroi juntos por delante, pero un viaje a Canarias lo cambió todo. Gabriel no regresó junto a su mujer y ella creyó que le había abandonado.

Ahora sus caminos volverán a cruzarse y Beatriz se quedará en shock al descubrir que Gabriel ha vuelto a casarse y que tiene un hijo con Begoña.

Convencida de que Begoña le ha quitado su vida soñada, la mujer de Gabriel tendrá un plan para recuperar su posición y con astucia buscará chantajear a Gabriel para su propio beneficio. ¿Que pasará?