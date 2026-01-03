Xabier Fortes, periodista de RTVE, recomienda esta película del franquismo y la describe en una sola palabra

Xabier Fortes, histórico periodista y presentador de RTVE, ha compartido en X el título de una película sobre el franquismo que, a su juicio, es "maravillosa". Se trata de una comedia dramática, se llama 'Un Franco, 14 pesetas' y es del año 2006.

Bajo la dirección del cineasta Carlos Iglesias, el reparto está encabezado por el propio Iglesias junto a otros actores de la talla de Javier Gutiérrez, Nieve de Medina, Isabel Blanco, Eloísa Vargas o Iván Martín.

Esta cinta que recomienda Xabier Fortes en sus redes nos traslada a la España de 1960. Es el inicio del desarrollo español. La industria se reajusta y muchos obreros son despedidos. Martín es uno de ellos. Vive con su mujer, Pilar, y su hijo, Pablo, de cinco años, compartiendo el sótano de sus padres, porteros de la finca.

La situación provoca que, con el impulso de Marcos, amigo de Martín, decidan emigrar a Suiza, aunque sin contrato de trabajo y haciéndose pasar por turistas en la aduana. Pilar y Pablo se marchan un año después, uniéndose a Martín en una vida muy diferente a la que dejan detrás en España.

El pequeño Pablo se enfrentará a cambios drásticos en poco tiempo: ver marchar a su padre, cambiar también él de país, crecer en un entorno diferente, aprender otro idioma… Sin embargo, allí tendrán una vida tan feliz y tan cómoda que lo duro será volver a la España, aún sumida en el régimen de Franco y con una situación económica muy precaria.

En definitiva, un largometraje que remueve conciencias sobre la emigraciones forzosas que provocó el franquismo. Para quienes no la hayan visto, 'Un Franco, 14 pesetas' se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Hay que destacar que esta película se inspira en la propia vida del director, de Carlos Iglesias, cuyos padres emigraron a Suiza en aquellas circunstancias. Un dato que el también actor se encargó de recordar en X hace unos días al compartir el fallecimiento de su madre.

"Hoy, mientras dormía, se nos ha ido mi madre, la auténtica protagonista de "Un Franco,14 pesetas"…su vida en Suiza quedó reflejada en esa película que tantas alegrías le ha dado, película que ella siempre me animó a hacer…Un orgullo haber tenido estos padres", escribía Carlos Iglesias. Precisamente a ese post es al que contestaba Xabier Fortes ensalzando la cinta.