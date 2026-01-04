'Valle Salvaje', avance semanal próximos capítulos: La marcha de Luisa y un parón en su emisión en RTVE

'Valle Salvaje' volverá a vivir esta semana una emisión atípica pues solo contará con tres capítulos. Así, la ficción descansará tanto el lunes como el martes con motivo de la retransmisión de la Cabalgada de Reyes el día 5 y por el festivo nacional por ser el día de Reyes el martes 6. Así, que habrá que esperar al miércoles 7 para disfrutar de un nuevo episodio de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana le decía a Luisa que no tenga prisa para recomponerse pero ella le respondía que sí porque quiere estar perfecta para su boda con Rafael. Y ante las dudas de su amiga no dudaba en preguntarle si ocurre algo con su enlace.

Por su parte, Alejo no tenía reparos en decirle a Bárbara que nunca se puede cantar victoria y aunque lo peor para Luisa ya pasó tras regresar a casa siempre puede haber algo peor. Y Adriana trataba de saber por qué Alejo no está junto a Luisa y él Gálvez de Aguirre le contaba lo del pacto con José Luis.

Matilde empezaba a desconfiar de Dámaso y le confiesa a Atanasio que cree que es él quién pudo contarle a doña Victoria lo de su boda. Tras ello, Matilde no dudaba en interrogar a Mercedes sobre lo que sabe de don Eduardo (Dámaso) y si confiaba en él.

Mientras, Amadeo trataba de saber si entre Francisco y Pepa pasó algo que pueda haber generado malestar en Martín. Y Eva decidía hablar con Pepa para que intente mediar entre los amigos. Tras ello, la doncella les pedía que no la entrometan en sus rencillas.

Victoria citaba a Mercedes para insistirle en que ella no es la autora de los anónimos que recibe y además le decía que sabe quién los escribió. Mientras, Dámaso empezaba a sospechar que Mercedes no quiere estar a solas con él

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 5 al 9 de enero:

Avance del capítulo 328 de 'Valle Salvaje' del miércoles 7 de enero

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Victoria no duda en decirle a Mercedes que la desprecia pero que el asunto no es que Dámaso sea peligroso para ella sino que lo es para todo el valle y la Casa Grande.

Mientras, Matilde insiste a Mercedes en que quizás fue don Eduardo (Dámaso) quien le revelara a la duquesa lo de su boda con Atanasio. Paralelamente, Dámaso le confiesa a Alejo que se hay llevado una gran decepción.

Asimismo, Matilde se confiesa con Martín porque no entiende qué pecado ha cometido para que la vida sea tan dura con ella. Y Victoria le deja claro a Matilde que si se casó con Gaspar es porque tenía su bendición y que si su marido murió ella ahora quedará muerta en vida.

Adriana y Rafael hablan con José Luis para que sea benevolente con Alejo y permita que no cumpla el pacto que alcanzaron sobre Luisa. Y Alejo le deja claro a la doncella que le dolió mucho que le dijera que no le quería y que no le basta con la disculpa.

Por último, Victoria vuelve a abrir los ojos a Mercedes después de que ella investigue a Dámaso y le revela que a ella también le besó y que está jugando con ambas y que deben juntar sus fuerzas para acabar con Dámaso y sacarle del Valle.

Avance del capítulo 329 de 'Valle Salvaje' del jueves 8 de enero

Mercedes vuelve a dejarse llevar por la atracción que siente por Dámaso, ignorando las advertencias de Victoria.

Mientras, Luisa, tras calmar a Adriana, le confiesa a Pepa que ha tomado una decisión irrevocable. ¿Cuál será?

Avance del capítulo 330 de 'Valle Salvaje' del viernes 9 de enero

Victoria se enfrenta con dureza a Atanasio y le lanza una amenaza: tarde o temprano, lo expulsará del valle.

Mientras, con el corazón roto, Luisa arma el petate y, con su hijo en brazos, cruza por última vez el umbral de la Casa Pequeña… ¿será un adiós definitivo?