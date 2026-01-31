'Una Nueva Vida', avance capítulo del domingo 1 de febrero: la impactante noticia de Halis y el giro con Ferit

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 1 de febrero a partir de las 22:00 horas. Se trata además del final de la segunda temporada.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', la familia Korhan celebraba un funeral por Orhan. Todos lloraban su pérdida, pero Gülgün se enfrentaba a Halis y aseguraba que nunca ha tenido en cuenta a su hijo.

Tarik conocía a un médico en Londres que puede salvar la vida a Seyran, pero esta no quería contar la verdad a Ferit porque si se entera de su enfermedad sufriría mucho.

Ferit preguntaba a su abuelo si va a vengar la muerte de Orhan, pero él decía que no porque cree que ya es hora de parar. Ferit se iba muy disgustado y enfadado. Por su parte, Halis creía que solo puede confiar en Ifakat y la dejaba al frente de la empresa.

Gülgün culpaba a Hattuck de todo lo sucedido por sus malas acciones en el pasado. Seyran se inventaba que Suna se va a Londres y pedía a Ferit que se vayan también para estar cerca de su hermana, pero él no entendía su propuesta sabiendo el momento tan duro que atraviesa.

Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del trigésimo séptimo episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 73 (2x37) de 'Una nueva vida

Halis en 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit está dispuesto a renunciar a su vida e incluso a su mujer por tomar un nuevo papel como señor de su familia y así asegurar la protección de todos.

Seyran cree que Ferit se está metiendo en problemas al vincularse con gente que no debe y pide ayuda a Halis.

Halis tiene una noticia muy importante que cambiará el destino de los Korhan, sobre todo el de Ferit, que es el hombre más feliz del mundo al enterarse de lo que se trata, pero su felicidad durará escasos momentos.