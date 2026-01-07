'Sueños de Libertad', avance del capítulo del jueves 8 de enero: el pacto definitivo de María y Gabriel contra los De La Reina

Tras su parón por el día de Reyes, 'Sueños de libertad' regresaba este miércoles a la programación de Antena 3 a la espera del estreno de su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la angustia en la casa de los De La Reina se apoderaba al no saber donde está Julia y por qué Gabriel se la ha llevado del colegio sin avisar. Andrés y Damián trataban de calmar a Begoña para no levantar sospechas en el abogado pues creen que todo es una maniobra para que confiesen que le han desenmascarado. Y Andrés no dudaba en interrogar a María para saber si está compinchada con Gabriel.

En la fábrica, Tasio compartía con Carmen su frustración porque los operarios se negaban a volver a los trabajos de saponificación mientras no tengan todos los permisos de seguridad. Después, Tasio y Luz se reunían con los trabajadores afectados para tranquilizarles sobre la situación de la fábrica y al ver que no va a ser capaz de convencerles, el De La Reina decidía ponerse a trabajar él en la saponificación.

Por su parte, Irene y José regresaban a Toledo para ayudar a Cristina en los preparativos de su viaje a París y la joven aprovechaba para plantearle a su madre que sea su representante con las acciones pero ella rechazaba la propuesta y le hacía otra recomendación. Y Manuela se sorprendía al ver a Gaspar, lo ve distinto por los consejos de don Agustín.

Cristina visitaba a Digna para ofrecerle que sea ella quién le represente en la junta de accionistas en su ausencia pues piensa que es la persona indicada. Por su parte, Marta decidía quemar parte de su diario siguiendo los consejos de doña Clara sin saber que María la está vigilando

Gabriel regresaba a casa con Julia con total tranquilidad mientras que todos los De La Reina tratan de reaccionar con cautela para no levantar sospechas en el abogado. Tras ello, Begoña trataba de advertir a Julia para que tenga cuidado con Gabriel y al escucharlo el abogado no dudaba en interrogar a su mujer, que presa de los nervios, terminaba delatando que sabe toda la verdad sobre él. Es entonces cuando él reaccionaba de forma amenazante con ella pero Begoña le echaba de la habitación.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 472 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 8 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 472 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo Salazar se pone en contacto con Joaquín para informarle de que los americanos están interesados en que su negocio se encargue de la representación comercial de su producto. Eso sí, la oferta tiene un inconveniente: tiene que trasladarse a Barcelona con lo que eso implica a nivel personal ahora que Gema está embarazada.

Begoña informa a Andrés y Damián de que Gabriel ya sabe toda la verdad y cuando Andrés trata de enfrentarse con su primo, su padre le para los pies. Tras ello, es Damián quién decide enfrentarse con su sobrino y en la conversación ambos terminan sacando a la luz sus viejas rencillas por lo que pasó con Bernardo. Y en ese instante, Gabriel descubre un secreto sobre la herencia de su padre que desmonta su relato.

Darío se pone en contacto con Pelayo para verse una última vez antes de marcharse a México pero él lo rechaza para evitar problemas. Mientras, él y Marta hablan sobre su viaje y la De La Reina muestra sus dudas sobre marcharse con él. Paralelamente, María no duda en investigar la habitación de Marta y al leer el diario descubre momentos íntimos de su cuñada con Fina. Y finalmente, Pelayo se despide de Damián y queda con Darío para proponerle iniciar una vida juntos en México.

Irene y José visitan a Digna mientras Cristina pone al corriente a todos de su decisión de que sea la madre de Joaquín y Luis quien le represente en la junta de accionistas mientras ella está en Francia. Después es Digna quién le cuenta a Damián que será ella quién represente a Cristina mientras él le explica todo sobre lo que pasó con Gabriel. Mientras, Claudia le revela a Cristina que la identidad de Mari Paz es falsa y que su familia lleva mucho tiempo buscándola.

Andrés y Damián ponen a Marta al corriente de lo de Gabriel y el ex militar trata de reunirse con Isabel para que le ayude a acabar con su primo. Mientras, María le propone a Gabriel un pacto: ella le entregará el diario de Marta a cambio de que él le devuelva la carta que le incrimina en la muerte de Víctor.