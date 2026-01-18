En el año 2005, Telecinco empezó a emitir 'Operación Triunfo' tras tres ediciones en Televisión Española. En aquella edición, que estuvo presentada por Jesús Vázquez, se alzó con la victoria el canario Sergio Rivero, quien se impuso a Soraya Arnelas en la gran final con un 53% de los votos frente al 47% que obtuvo la extremeña.

Desde entonces, el cantante ha publicado varios trabajos discográficos, y algunos singles como artista independiente. Sin embargo, pese a haber ganado 'OT 2005', Sergio Rivero no alcanzó la popularidad de otros concursantes de su edición, como la propia Soraya o Edurne. Pero ha conseguido vivir de la música, no solo como cantante, sino también componiendo temas para otros intérpretes como Blas Cantó o María Parrado.

En una entrevista para la revista 'Lecturas', el canario se sincera sobre su trayectoria profesional y, además, hace una impactante confesión sobre el dinero que se embolsó como ganador de su edición, hace ya 20 años. El artista reconoce que tiene muy buena relación con algunos de sus compañeros, como con Edurne, con la que "guardo mucha amistad y con Soraya hablo bastante".

Precisamente tanto Edurne como Soraya se animaron a participar en Eurovisión, algo que Sergio Rivero no ve nada claro: "Si no estuviese la cosa como está… Son muchos factores. Ellas hicieron un trabajo increíble y tengo más amigos que han ido. Cada año lo vivo muy de cerca, pero yo de representante no lo sé". Lo que sí se atrevería sería a participar en el Benidorm Fest: "Me gusta mucho y le viene muy bien a la música tener sitios donde anualmente salgan artistas, productores y compositores. La industria se mueve y está guay. No te digo yo que no si la canción me convence".

Sergio Rivero: "El dinero del premio fueron cero euros. Me dieron 300.000, pero era un préstamo. Tuve que devolverlo"

Sobre la comentada maldición de los ganadores de 'OT', por el hecho de que suelen triunfar menos que otros concursantes, el canario reconoce que "no sé qué pensar. Me parece curioso que la gente intente buscar patrones. Al final mi experiencia es que el concurso es una parte de la historia y luego la carrera musical no tiene por qué ir necesariamente de la mano. Hay muchos factores que influyen y la industria tiene sus engranajes y códigos. Espero que no haya maldición".

Aunque la revelación más sorprendente fue cuando le preguntan en qué invirtió el dinero del premio que ganó: "El dinero del premio fueron cero euros. Fue un adelante". Según explica Sergio Rivero al citado medio, "era como un préstamo. Luego lo tenías que devolver. Lo tenía que recuperar. Me dieron 300.000 euros y después tenía que recuperar en forma de royalties o conciertos. Tenía que facturar ese dinero para la discográfica. Hasta que no se lo di, yo no ganaba ni un duro. Fue positivo en el sentido que se volcaron muchísimo. Por suerte, pudimos recuperarlo".

Aunque recuerda que "tenía 19 años y me prestaron 300.000 euros para un disco". Por lo que "estaba más feliz que nada. Hay una parte que piensa que 'hubiera estado mejor recibirlo en metálico', pero me lo hubiera gastado en lo mismo". Hace unos meses, el cantante recibió infinidad de aplausos por haber reconocido públicamente su homosexualidad a raíz de un comentario homófobo en redes sociales sobre por qué ya no había 'hombres' en 'OT' como Sergio Rivero o David Bisbal, haciendo alusión a la homosexualidad de algunos concursantes actuales.

Él, visiblemente molesto por tal comentario, pidió que le quitaran de esa lista de 'heterosexuales'. Ahora, el cantante reconoce que "fue muy natural. Contesté a un comentario fuera de lugar. Nadie tiene que poner a nadie en una lista con su orientación, sea una u otra". Aunque prefiere no decir si ahora mismo está enamorado o no: "Puedo hablar de mi orientación sexual, pero sigo siendo como una persona bastante privada. Pero estoy bien, muy tranquilo", sentencia Sergio Rivero.