RTVE acelera el final de este formato de La 1 tras no cumplir las expectativas y realiza un cambio de emisión

La 1 de RTVE ha determinado doblar la emisión de una de sus principales apuestas de prime time, el horario de máximo consumo, para darle carpetazo cuanto antes debido a sus maltrechos resultados de audiencia -la última entrega promedió un 8,6%- y ante el overbooking de ofertas en cartera pendientes de lanzamiento.

Hablamos de 'Dra. Fabiola Jones', el factual que muestra la faceta profesional y personal de una joven veterinaria española, afincada en África desde hace más de 15 años, que recorre la sabana africana y otros enclaves del continente para mostrar su día a día; combinando aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje y una profunda sensibilidad hacia la naturaleza.

Pues bien, el espacio divulgativo se ofrecerá por partida doble este miércoles 14 de enero tras la emisión del partido de Copa del Rey entre el Albacete y el Real Madrid. RTVE ha preferido colocar este programa, que había quedado en barbecho tras el parón navideño, después del fútbol en lugar de emitir 'La Revuelta' en prime time, que, en consecuencia, desaparece de la programación de La 1 de forma excepcional.

Lo habitual habría sido que el show de Broncano saltase al prime time como ha sucedido en otras ocasiones cuando se ofrecía fútbol, pero esta vez la corporación ha optado por dejarle fuera de la parrilla y fijar, como decimos, las dos últimas entregas de 'Dra. Fabiola Jones

Con todo y con la emisión de los dos últimos programas del tirón, La 1 de RTVE acelerará el final y dará por finalizada esta primera temporada -y veremos si la última- de este formato producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España.

Este movimiento está pensado también para liberar contenido y abrir un hueco más a las numerosas ofertas que, como apuntábamos al principio, están listas para ser estrenadas en el primer time de La 1: 'Top Chef: Dulces y famosos', 'DecoMasters' o 'The Floor'.

Avance de los capítulos 5 y 6

Capítulo 5: '¿Qué me pasa, doctora?' Fabiola Jones vive una intensa jornada veterinaria en África, donde cada intervención revela el delicado equilibrio entre la ciencia y la conservación. La misión se inicia con la atención urgente a una cría de guepardo hallada con una fractura, que obliga al equipo a trasladarla al hospital para intentar salvar su movilidad y su futuro como depredador. La jornada continúa con la vacunación de una familia de elefantes, un procedimiento esencial para prevenir brotes y garantizar la salud del grupo. Fabiola también acude a un centro de rescate de pingüinos que lucha por recuperar a decenas de ejemplares en peligro de extinción. La veterinaria imparte, además, cursos de formación para alumnas veterinarias interesadas en la fauna salvaje y en la toma de muestras para un estudio que investiga la resistencia a los antibióticos en fauna salvaje. Una entrega que muestra la complejidad y la urgencia del trabajo veterinario sobre el terreno.

Capítulo 6: ‘Los héroes invisibles’. La doctora comparte un secreto muy personal: en su casa de Sudáfrica tutela a una madre rino y a su cría, a los que busca un futuro seguro. Mientras convive con esta responsabilidad, el programa viaja entre Sudáfrica y Namibia para rendir homenaje a quienes dedican su vida a proteger la fauna salvaje. En Namibia acompaña a Annette Oelofse, pionera en la conservación y en las técnicas de translocación que marcaron una época. De vuelta a Sudáfrica, Fabiola visita a Juan Murillo, un conservacionista español que ha convertido la reserva Khulu Khulu en un espacio de protección para herbívoros y futuros carnívoros. En la costa sudafricana conoce el trabajo de Tony Lubner y los ‘shark spotters’, vigías que protegen la convivencia con el tiburón blanco, además de un proyecto educativo que forma a los futuros guardianes del océano. Un cierre de temporada que celebra a los héroes invisibles de la conservación.