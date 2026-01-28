Netflix y la productora de 'La Promesa' refuerzan su alianza y anuncian la adaptación del caso Marta del Castillo a ficción

Cuando se han cumplido 17 años de la desaparición y muerte de Marta del Castillo, Netflix ha anunciado que va a producir una miniserie de ficción inspirada en un caso que conmocionó a la sociedad española en 2009. Sobre todo cuando su exnovio Miguel Carcaño, que cumple una condena de más de 21 años de cárcel, confesó el crimen. Casi dos décadas y distintas versiones después, el cuerpo de la joven aún siguen sin hallarse.

El título de la serie todavía no ha sido desvelado por la plataforma, pero lo que sí se ha confirmado oficialmente es que se realizará en colaboración con el equipo de Bambú Producciones, la factoría audiovisual que está detrás de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en La 1 de RTVE y que es responsable de otros títulos basados en el true crime como por ejemplo 'El caso Asunta'.

Esta adaptación, en la que también participa La Claqueta PC, cuenta con el apoyo de la familia de Marta del Castillo como así ha asegurado Netflix en un breve comunicado de prensa, es decir, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, los padres, han dado su beneplácito a este proyecto con el que se buscará honrar la memoria de Marta y recordarla.

Con esta miniserie, Ramón Campos, el productor ejecutivo de Bambú, se confirma como el rey de la crónica negra, pues también es responsable de 'La viuda negra', largometraje sobre el crimen de Patraix o 'El caso Alcàsser'. Dos títulos que se encuentran en el catálogo del gigante del streaming.

Por otro lado, con este nuevo proyecto, Bambú refuerza su alianza con Netflix, pues a los mencionados productos hay que sumar 'El crimen de Pazos', en fase de producción actualmente. Está inspirada en un caso real y constará de cuatro capítulos. Tristán Ulloa lidera un elenco artístico que completan Carlos Blanco ('El caso Asunta'), Fernando Fraga ('Animal'), Miguel Borines ('El caso Asunta'), Marta Nieto ('Madre'), Verónica Sánchez ('Ángela', 'La Favorita 1922', 'Las hijas de la criada'), Fernando Guillén Cuervo ('Servir y Proteger'), Nacho Fresneda ('El Ministerio del Tiempo') y Tito Asorey ('El caso Asunta'), entre otros intérpretes. Llegará en este 2026.

Por último, la próxima adaptación del caso Marta del Castillo a la ficción se añadirá a la serie documental '¿Dónde está Marta?' que Netflix lanzó en 2021 y que estuvo a cargo de Cuarzo Producciones. Se trató de una docuserie de 3 capítulos sobre los pormenores del caso, con presencia de los protagonistas e incluso de alguno de los acusados. Barrió en audiencia y traspasó fronteras. Por supuesto, sigue estando disponible en la plataforma bajo demanda.