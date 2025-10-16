Netflix anuncia nueva serie junto a la productora de 'La Promesa' con Tristán Ulloa y este actor de 'Animal'

Netflix ha anunciado este jueves 'El crimen de Pazos'. Así se llama su nueva miniserie protagonizada por Tristán Ulloa ('El caso Asunta') que está producida en colaboración con la compañía audiovisual Bambú Producciones, la productora de 'La Promesa', 'Valle Salvaje' o 'La Favorita 1922'.

Esta ficción, que se encuentra actualmente en fase de rodaje en diversas localizaciones de Galicia tal y como indica la plataforma de streaming, está inspirada en un caso real y constará de cuatro capítulos; con Ramón Campos al frente de la producción ejecutiva y con Carlos Sedes a cargo de la dirección.

Como apuntamos, Tristán Ulloa encabeza un elenco artístico que completan Carlos Blanco ('El caso Asunta'), Fernando Fraga ('Animal'), Miguel Borines ('El caso Asunta'), Marta Nieto ('Madre'), Verónica Sánchez ('Ángela', 'La Favorita 1922', 'Las hijas de la criada'), Fernando Guillén Cuervo ('Servir y Proteger'), Nacho Fresneda ('El Ministerio del Tiempo') y Tito Asorey ('El caso Asunta'), entre otros intérpretes.

Así es 'El crimen de Pazos', la nueva miniserie de Netflix

En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto (Miguel Borines) y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo.

Mientras Irene lucha por su vida en el hospital, Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del intento de asesinato, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima.

Con Aniceto finalmente puesto en libertad y con la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad de lo ocurrido a la luz antes de que sea demasiado tarde?