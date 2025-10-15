Netflix estrena el thriller de la semana: sobre ETA e imperdible si te gustó 'La Infiltrada' con Carolina Yuste

Entre los estrenos de Netflix esta semana del 13 al 19 de octubre destaca la película 'Un fantasma en la batalla'. Se trata de un thriller político escrito y dirigido por Agustín Díaz Yanes que la plataforma de streaming estrenará este viernes, 17 de octubre tras su primer lanzamiento en cines el pasado 3 de octubre.

Producido por los productores de 'La sociedad de la nieve', Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona, el largometraje está protagonizado por Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil y rodado en numerosos enclaves del País Vasco español y francés.

'Un fantasma en la batalla' tiene un metraje de 105 minutos y su trama está inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. Por eso, recuerda mucho a 'La Infiltrada' de Carolina Yuste y Luis Tosar, que se llevó el Goya a mejor película junto a 'El 47'.

Sinopsis y tráiler de 'Un fantasma en la batalla'

Inspirada en las vidas y experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista y cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película cuenta la historia de Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la banda terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que tenían escondidos en el sur de Francia.