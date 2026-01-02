Laura Escanes dispara la suma de reacciones ante lo que hizo en las Campanadas y la comparan con Pedroche

Las Campanadas 2025-2026 nos ha dejado grandes momentos televisivos, y también duelos de estilismo. Y, aunque Chenoa fue, para muchos, la más elegante de la última noche del año, Laura Escanes no se quedó atrás. Por tercer año consecutivo, la influencer fue la encargada de presentar las Campanadas de TV3 junto al cantante Miki Núñez.

La catalana volvió a confiar por segundo año en una de las firmas más top del diseño catalán, Yolancris, binomio de las hermanas Yolanda y Cristina Pérez. Numerosas divas internacionales como Shakira, Lady Gaga, Rosalía, Beyoncé o las Kardashian, se han enfundado algunos de sus estilismos, entre sexys y sofisticados.

Más información Chenoa y Estopa reinan las audiencias de las Campanadas 2026 en TVE y Cristina Pedroche cae al peor dato del último lustro

Al igual que Cristina Pedroche en las Campanadas de Atresmedia, Laura Escanes esperó hasta los últimos minutos antes de dar las 12 para despojarse de su abrigo y mostrar su espectacular vestido rojo. Se trataba de un vestido con corsé de estructura larga, escote Bardot, brazos al aire, decorado con flores de tafetán y confeccionado en encaje de algodón francés y tul de seda. Además, posee una larga cola que se decidió alargar en los últimos momentos.

Al margen de su precioso vestido, la creadora de contenido sorprendió a la audiencia de TV3 con su talento para la música. Y es que, tras haber imitado a Taylor Swift en 'Tu cara me suena', no dudó en aceptar la propuesta de la cadena catalana para empezar el 2026 cantando junto a Miki Núñez una versión de 'L'últim petó i el primer' ('El último beso y el primero') grabando un videoclip que han compartido en sus redes sociales.

🟡 Per fi ha arribat el moment! Fora abrics! Mireu com brillen Laura Escanes i Miki Núñez! Què us semblen els vestits? 🤩



▶️ https://t.co/s7tkMasqT1



📲 #Campanades3Cat pic.twitter.com/xIj5tQIb6g — 3Cat (@som3cat) December 31, 2025

Los usuarios de X se rinden ante la elegancia de Laura Escanes

El estilismo de Laura Escanes pronto se viralizó por las redes sociales. La sentencia de los usuarios de X fue contundente: la influencer iba espectacular. De hecho, fue junto a Cristina Pedroche y Chenoa, una de las tendencias en la citada red social durante el primer día de 2026.

La elegancia de la Pedroche brilla por su ausencia. Creo que es momento de una retirada.

En cambio Laura Escanes va super elegante. pic.twitter.com/O8uAroBnl3 — Sara (@romaros7) January 1, 2026

Lo guapa que va siempre Laura Escanes porfavor https://t.co/r64T3CgtBn — david. (@daavidramos25_) January 1, 2026

Lo guapísima que iba Laura Escanes con este vestido rojo espectacular. 💓💓💓 pic.twitter.com/Uwe5Rd9zxi — Lisa.B (@Ana9Lisa) January 1, 2026

Laura Escanes siempre tan impecable, simplemente espectacular. — milaurista (@lauraaach) December 31, 2025

Laura escanes teniendo uno de los vestidos más bonitos del año y cagandose año tras año en la mierda que viste la pedroche https://t.co/LcQLwrAilt — La Perla Negra™️  (@La_perlanegra_) January 1, 2026

Poco se habla de lo impresionante que está siempre Laura Escanes en las campanadas. Este año de rojo estaba espectacular #Campanadas2026 — Dolo 🫶 (@21Dolo) January 1, 2026

Micki Nuñez y Laura Escanes super elegants , no la horterada de la Pedroche. — Judith (@juhdgal) January 1, 2026

Micki Nuñez y Laura Escanes super elegants , no la horterada de la Pedroche. — Judith (@juhdgal) January 1, 2026

Q monos son laura escanes y miki — Andaira 🎺 (@BigA10090) December 31, 2025

Qué guapa va Laura Escanes ❤️ — Carla (@Pinkcirla) December 31, 2025