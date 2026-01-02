Laura Escanes dispara la suma de reacciones ante lo que hizo en las Campanadas y la comparan con Pedroche

Las Campanadas 2025-2026 nos ha dejado grandes momentos televisivos, y también duelos de estilismo. Y, aunque Chenoa fue, para muchos, la más elegante de la última noche del año, Laura Escanes no se quedó atrás. Por tercer año consecutivo, la influencer fue la encargada de presentar las Campanadas de TV3 junto al cantante Miki Núñez.
La catalana volvió a confiar por segundo año en una de las firmas más top del diseño catalán, Yolancris, binomio de las hermanas Yolanda y Cristina Pérez. Numerosas divas internacionales como Shakira, Lady Gaga, Rosalía, Beyoncé o las Kardashian, se han enfundado algunos de sus estilismos, entre sexys y sofisticados.
Al igual que Cristina Pedroche en las Campanadas de Atresmedia, Laura Escanes esperó hasta los últimos minutos antes de dar las 12 para despojarse de su abrigo y mostrar su espectacular vestido rojo. Se trataba de un vestido con corsé de estructura larga, escote Bardot, brazos al aire, decorado con flores de tafetán y confeccionado en encaje de algodón francés y tul de seda. Además, posee una larga cola que se decidió alargar en los últimos momentos.
Al margen de su precioso vestido, la creadora de contenido sorprendió a la audiencia de TV3 con su talento para la música. Y es que, tras haber imitado a Taylor Swift en 'Tu cara me suena', no dudó en aceptar la propuesta de la cadena catalana para empezar el 2026 cantando junto a Miki Núñez una versión de 'L'últim petó i el primer' ('El último beso y el primero') grabando un videoclip que han compartido en sus redes sociales.
Los usuarios de X se rinden ante la elegancia de Laura Escanes
El estilismo de Laura Escanes pronto se viralizó por las redes sociales. La sentencia de los usuarios de X fue contundente: la influencer iba espectacular. De hecho, fue junto a Cristina Pedroche y Chenoa, una de las tendencias en la citada red social durante el primer día de 2026.
