'La Promesa', avance capítulo del jueves 8 de enero: Un personaje, repudiado y una confesión que traerá cola

En el capítulo de 'La Promesa' de este miércoles, Manuel tiene claro que ha llegado el momento de que todo el mundo sepa quién es la verdadera Leocadia de Figueroa, a la que tilda de embaucadora y estafadora en su propia cara. La señora se revuelve contra el heredero de Luján en un tono amenazante. Si no rectifica, lo va a lamentar. Mientras, Manuel pide tener las espaldas cubiertas a Toño y Enora y no bajar la guardia con Leocadia.

Santos arremete contra Teresa, al igual que lo hace Vera, que le vuelve a reprochar su actuación en la marcha de Lope. La doncella le asegura al ama de llaves que la relación está rota definitivamente. Mientras, Lorenzo acusa al marqués de tragar con todo lo relativo a Curro y de cubrir sus miserias, y exige su marcha. En cambio, Alonso le invita a él a marcharse de La Promesa si tan a disgusto está con la vuelta del muchacho a palacio.

La paciencia de Lorenzo tiene un límite y, en mitad de un encontronazo, amenaza a Alonso con hablar con el duque de Carvajal y Cifuentes a ver qué le parece a la Corona que Curro se haya convertido ahora, según él, en un auténtico peligro público. El capitán quiere deshacerse del joven a toda costa y empleará todos los medios a su alcance.

Cristóbal descubre a Teresa llorando después de compartir un momento amable con sus compañeras... Curro se da cuenta de que Martina está forzando su amor por Jacobo. María, por su parte, ensaya con Pía cómo contarle a Carlo que está embarazada, sin saber que el muchacho la está escuchando.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 750 del jueves 8 de enero

Pía y Curro en 'La Promesa'

Martina revela a Curro la verdad sobre lo ocurrido: se besó con otro hombre. El lacayo la anima a hablar con Jacobo y no le pregunta de quién se trata, porque en realidad ya lo sabe. Petra ofrece a Samuel el dinero de la venta de la joya para que pueda salvar el refugio.

Alonso informa a sus hijos de que Lorenzo ha amenazado con meter a don Lisandro en sus asuntos, pero Manuel no le tiene miedo y expresa que no van a dejar a Curro de lado. Carlo cancela el plan de ir a pasear con María, secamente y sin disimulos. La doncella está destrozada, pues no entiende el cambio de actitud del muchacho. Aún sigue ajena a que el lacayo lo escuchó todo.

Curro pide perdón a Pía por dispararle y tienen una tierna reconciliación. Toño se muestra optimista ante las cocineras: ha decidido creer que Nazario no pondrá trabas a su compromiso. Sin embargo, Enora le comunica que ha hablado con su tío y que este no acepta su relación y le repudia. Martina, finalmente, se sincera con Jacobo: confiesa a su prometido que se ha besado con otro. Una confesión que traerá cola.