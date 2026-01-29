La audiencia sentencia el futuro de 'El Precio Justo' en Telecinco tras los datos registrados en su segunda semana

La nueva y actualizada etapa de 'El Precio Justo' encara su segunda semana de emisiones en la sobremesa de Telecinco, confirmando la evolución ascendente que ya analizamos en El Televisero tras cumplir sus primeras cinco entregas en la renovada programación de daytime.

El concurso, con Carlos Sobera y Tania Medina a los mandos, ha experimentado un crecimiento sostenido tras su débil estreno del lunes 19 de enero (7,2%). Desde entonces, no ha bajado de la barrera del 8% de cuota de pantalla y ha ido acercándose, poco a poco, al codiciado doble dígito.

Aún no lo ha conseguido, pero podría suceder pronto ya que cada vez suma más adeptos como así se comprobó en la octava entrega de este miércoles, 28 de enero; en la que 'El Precio Justo' firmó su récord en espectadores con 752.000 de media. Se tradujo en un 9,2% de share, segundo mejor registro en este parámetro.

Con esa cifra, el formato se colocó por encima de la media diaria de Telecinco (8,8%) por segunda vez desde su estreno. En concreto, por cuatro décimas. Además, es importante reseñar su positiva curva minuto a minuto, aproximándose al 11% de cuota en la parte final de la emisión.

MÁXIMO para #ElPrecioJusto en @telecincoes subiendo al 9.2% de cuota, 752.000 y 1.619.000 espectadores únicos



💷 2ª vez desde su estreno que supera la media del canal



📈 Buen minuto a minuto, acercándose al 11% en su parte final#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/DvRTgxJRtn — Dos30' (@Dos30TV) January 29, 2026

Ese ascendente minuto a minuto de 'El Precio Justo' propició un buen arrastre para 'Informativos Telecinco 15 horas', lo cual es otro punto a favor para la supervivencia del concurso en la programación del canal. Presentada por Isabel Jiménez, la edición alcanzó máximo de temporada con un 11,4% de cuota de media y casi 1,2 millones de telespectadores.

MÁXIMO de temporada para #InformativosT5 15 horas con un 11.4% de cuota, 1.160.000 y 65.1% de fidelidad



➡️ Suma 1.782.000 espectadores únicos



➡️13.6% comercialmente hablando#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/2wEXq8euXp — Dos30' (@Dos30TV) January 29, 2026

Como ya apuntamos, aún es pronto para apresurarse a sacar conclusiones, pero en Mediaset deberían estar muy satisfechos con estas primeras métricas que ha arrojado el game show porque atisban que hay partido y que es posible su consolidación en mitad de tanto exceso de magacín en directo.

A continuación, desgranamos cómo ha sido la progresión del 'El Precio Justo' -producido en colaboración con Fremantle- a lo largo de sus primeras 8 emisiones en Telecinco, destacando la importante subida (de casi 100 mil seguidores) del martes al miércoles: