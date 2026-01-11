La 1 de TVE pone fecha al regreso de 'Late Xou con Marc Giró' con estos cuatro invitados tras su parón navideño

TVE decidía hacer un parón en la emisión de 'Late Xou con Marc Giró' durante las navidades para dejar su hueco en un principio a 'Dra. Fabiola Jones' y 'hasta el fin del mundo', tras quedarse sin huecos en sus días habituales. Sin embargo, tras su fiasco la cadena también optaba por dar descanso a ambos formatos.

Ahora que las navidades ya se han acabado toca reorganizar la parrilla. Y tras casi un mes fuera de la programación, 'Late Xou con Marc Giró' regresa el próximo martes 13 de enero a La 1 justo después de 'La Revuelta' de David Broncano.

Así, 'Late Xou con Marc Giró' regresa a su horario habitual mientras La 1 de TVE espera para lanzar algunas de sus grandes apuestas para este inicio de año como son 'DecoMasters', 'Top Chef: dulces y famosos', 'The Floor' o la serie 'Barrio Esperanza'.

Cabe decir que 'Late Xou' vuelve con alguna de las entregas que se habían quedado en un cajón. De hecho, La 1 anuncia el regreso de Marc Giró con una entrevista a Sonia y Selena cuando el dúo musical aún no se había separado. Lo más llamativo de todo es que esta entrevista se va a emitir también mientras Sonia Madoc está dentro de la casa de 'GH DÚO'.

Asimismo, otra de las entrevistas con las que vuelve 'Late Xou' el próximo martes es a Boris Izaguirre. Al ser una conversación grabada previamente, el venezolano no podrá hacer referencia a la situación de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump.

Y para acabar esta entrega, Marc Giró recibirá en el plató del programa a la escritora y actriz argentina Camila Sosa Villada tal y como se puede ver en la promo que ha lanzado la cadena pública.