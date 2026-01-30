Hablamos con Glòria Serra, que cumple 15 años en 'Equipo de Investigación': "He recibido ofertas y presiones, pero no me han tentado"

Cumplir años en televisión no es nada fácil y hacerlo con un programa de información y de investigación menos aún. Por eso, que 'Equipo de investigación' cumpla 15 años en La Sexta es todo un logro. Y sin lugar a dudas buena parte de ese éxito es gracias a Glòria Serra y su comentada voz de narradora.

Esta celebración coincide además con la emisión de su programa 555. A lo largo de estos años, el formato producido por Secuoya, ha entrevistado a cerca de 16.000 personas y ha construido un archivo único de más de 25.000 horas de grabación, que permite explicar, desde la investigación, cómo ha cambiado España durante más de una década. Todo gracias a la labor de un equipo formado por 50 profesionales entre dirección, redacción, producción, edición, realización y cámaras.

La amplitud temática del programa abarca desde crímenes, corrupción, estafas, narcotráfico y consumo hasta grandes fenómenos sociales, denuncia y retrato de personajes. En estos quince años ha firmado algunos de los trabajos más relevantes del periodismo de investigación en televisión, con investigaciones sobre el 23F, el patrimonio de los Franco, el caso Urdangarín, el Pequeño Nicolás, así como reportajes sobre Marta del Castillo, La Veneno, la DANA o los grandes escándalos vinculados a la vivienda, el consumo y las estafas.

En El Televisero hemos podido hablar con Glòria Serra en exclusiva para hacer balance de estos quince años de 'Equipo de investigación' y conocer algunos detalles sobre el futuro del programa. Además hablamos con la presentadora sobre si se plantean un programa dedicado a analizar el sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz y de Rodalies y sobre si le han llegado algunas ofertas de otras cadenas en estos años.

'Equipo de investigación' cumple 15 años en antena. ¿Qué supone este hito para ti? ¿Y cómo recuerdas los inicios?

Para todos es como una especie de milagro extraño. No nos hubiéramos imaginado, yo creo que nadie, que un programa de estas características lleve 15 años en prime time y en una empresa privada con esa audiencia fiel, con ese crecimiento en la plataforma, consolidado y con crédito creo que es historia de la televisión en España. En televisión la gente se cansa pero algo que dura tanto tiempo y algo que se dedica estrictamente a la información que no puede haber algo más soso, no es un formato de entretenimiento, entonces me parece algo extraordinario y estamos muy felices y contentos de poder seguir aquí.

'Equipo de investigación' lleva 15 años instalado en la noche de los viernes compitiendo contra programas del corazón y grandes éxitos como 'Tu cara me suena' o 'La Voz', ¿cuál crees que es la clave de su éxito?

Es que es lo que te digo que nadie nos hubiéramos imaginado este éxito compitiendo contra grandes formatos de entretenimiento con mucho presupuesto. Pero yo creo que como vivimos en un mundo de mucha prisa, de mucha desinformación y ruido, nosotros presentamos algo que es clásico, que es salir a la calle, preguntar a la gente. Una de las claves del éxito sin duda es no haber renunciado a nuestra esencia y es que si por algo nos caracterizamos es por no repetir lo que hacen otros programas, por aportar algo nuevo.

¿Qué nos deparará esta décimo quinta temporada? ¿Qué novedades trae consigo?

Novedades pocas porque es lo que digo cuando una cosa funciona mejor que no la toquemos demasiado. Pero evidentemente nosotros hemos hecho una evolución que ha sido muy inteligente que es abordar cosas nuevas para sumar nueva audiencia. Nosotros tenemos una audiencia que empezaron viéndonos con 12 años en casa de sus padres, me paran en la calle chavales de 25-27 años para decirme que me veían cuando eran pequeños y que ahora nos ven con su chica, con su chico o que nos siguen viendo.

Entonces lo que hemos hecho es abordar todo lo nuevo que nos está ocurriendo. Hemos hablado de nuevas plataformas que no sabíamos lo que significaban como Glovo, Cabify o airbnb que han sido muy importantes en el debate laboral o de la vivienda. O por ejemplo Onlyfans y todo este tipo de fenómenos nuevos como el cómo ha afectado al comercio el BlackFriday o el K-Pop que nos fuimos hace poco a Corea y que despuntó muchísimo en la audiencia de 12 años, que es algo espectacular. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo apostar por nuevos temas porque al final nosotros vamos cumpliendo años y la audiencia también.

Hace poco tuvisteis el programa sobre 'La casa de los gemelos', que os llegaron a presionar. Y a lo largo de estos años habéis recibido muchas amenazas, ¿pero de quién os llegan más de las empresas que abordáis, de algunos de los testimonios o incluso de políticos a los que les afectan algunas de las investigaciones?

Bueno en el caso que dices de los gemelos te aseguro que la presión ha sido nula. A nosotros no nos afectó nada, que han hablado más de nuestro programa, pues bienvenido. Pero te tengo que decir que para ser honrados que este viernes cumplimos 555 programas hemos recibido pocas amenazas. He pedido material y tengo la lista de las agresiones y es un parrafito porque realmente agresiones como tal hemos tenido solo dos que me parece poquísimo teniendo en cuenta los programas que hemos hecho que ha sido sobre todo en temas de mafias y drogas, pero hemos hecho muchos programas sobre eso y con lo cual que solo haya habido dos...

Las amenazas que más nos preocupan, sobre todo las físicas, son las que puede recibir cualquier compañero. Luego que te amenacen con un palo, que te rompan las ruedas del coche, que te rompan los cristales. Ese tipo de historias van con el trabajo de los periodistas que trabajamos en estos ámbitos más complicados. Y luego las presiones telefónicas tienes que confiar en tu empresa, si que hay llamadas pero yo creo que los que más lo sufren son los que hacen información política porque los partidos son tremendos cuando les tocas sus cosas. Yo supongo que alguna llamada habrá pero lo importante es que tengas una empresa y unos jefes que tengan espaldas anchas y que confían en ti y saben que no vas a hacer cualquier barbaridad. Al final cualquier programa está avisado por el departamento jurídico de la casa y que todo se hace desde la verdad y el respeto. Pero a mí no me parece un programa especialmente afectado por las amenazas.

¿Cuál es el programa que recuerdas que ha sido más difícil de hacer y en el que peor lo habéis pasado?

Yo lo pasé muy mal en uno que hicimos en Salamanca al entorno de los Mercheros. El Lute era merchero, son gente durísima. Ha sido el reportaje más complicado que hemos hecho sin lugar a dudas. Y hace muchos años de ese reportaje, pero lo sigo recordando. Y recuerdo que cuando lo acabamos de grabar que ya estábamos fuera estallamos todos a chillar para liberar la tensión con la que habíamos trabajado.

¿Hay algún tema que te gustaría tocar en 'Equipo de investigación' y que todavía no hayáis podido? ¿Cuál es ese 'Equipo de investigación' soñado que te gustaría poder realizar?

Hay varios temas que nos gustaría tocar a todo el equipo, no solo a mí. Pero lo que más cuesta es encontrar testigos. Por ejemplo cuando quieres hacer algo relacionado con grandes corporaciones y multinacionales es muy complicado encontrar a alguien que quiera hablar porque todos están blindados con contratos de confidencialidad, la gente tiene miedo a represalias.

Y luego hay un tema que ya lo he dicho varias veces que a mí me gustaría tocar que es la vida económica del rey emérito. Y es otro tema que nos pasa lo mismo. La gente no quiere hablar, la gente que lo sabe no quiere hablar porque es muy cercana o porque estuvo implicada. También creo que será una cuestión de tiempo. Si a mí hace 15 años me hubieras contado la situación del rey emérito todos habríamos dicho 'pero qué estás diciendo, qué locura es esta'. Pero hay pocos temas que no hayamos tocado y los que dejamos en stand by los terminamos haciendo.

La temporada pasada hicisteis un especial sobre la DANA que dio mucho que hablar. Ahora que se está hablando tanto de la situación de la red ferroviaria con el accidente de Adamuz y el estado de los trenes de Rodalies, ¿os planteáis hacer algún tipo de investigación en torno a este tema?

A mí me encantaría primero porque soy usuaria y porque soy una fiel defensora de la red ferroviaria y sobre todo en un país como el nuestro con una geografía complicada. Pero por ejemplo nosotros hicimos un programa de la DANA cuando había pasado mucho tiempo porque nosotros lo que no podemos hacer es lo mismo que hacen los compañeros de informativos, nosotros solo podemos aparecer si consideramos que podemos aportar algo nuevo que es lo que hicimos en el caso de la DANA, yo creo que aportamos una visión muy interesante tiempo después cuando estaba todo más reposado y con más datos gracias a la investigación judicial.

Y es lo mismo que te digo en el caso del tren. Yo tengo muchas incógnitas aún, pero ahora son los compañeros de informativos los que están investigando al respecto y no es nuestro momento, pero no descarto que lo hagamos en algún momento porque hay mucho que contar porque todo lo que ha ocurrido durante estos años con el mantenimiento y las inversiones en los trenes es una secuencia que me gustaría conocer, en qué momento se deja de invertir en los trenes.

Hace unos días Jordi Évole comentaba que en su momento rechazó una oferta de TVE porque sentía que iba a estar muy presionado políticamente. ¿A ti te han llegado ofertas en estos años?

A ver yo he trabajado en los últimos 37 años en 12 medios de comunicación, públicos y privados, todos tienen sus cosas, positivas y negativas y respecto a las presiones pues se ejercen de maneras distintas en cada uno de los medios dependiendo de su influencia.

Yo si es verdad que he recibido algunas ofertas en estos últimos años, cosa que agradezco porque que piensen en ti para proyectos nuevos se agradece. Pero no me han tentado lo suficiente, pero no por las presiones ni por nada sino porque yo creo que 'Equipo de investigación' aún no me ha agotado, no me aburro de hacer 'Equipo'. La semana que viene vamos a hacer uno sobre medicamentos falsos que se venden para el cáncer que es algo que tengo muchas ganas de hacer. Entonces mientras yo no pierda esa pasión me va a costar mucho dejarlo y afortunadamente estoy en un punto de mi carrera profesional que no es que no tenga ganas de hacer cosas nuevas, pero que como ya he hecho tantas y ha sido tan afortunada mi carrera, que mientras no pierda el punto de emoción pues aquí estaremos.

Se critica mucho a TVE y a los presentadores de estar comprados por el Gobierno. ¿Tú como ves la situación de la cadena pública?

Yo no soy nadie para decir cómo está funcionando ahora TVE y lo que hacen o no hacen.