Entrevista a Roberto Leal sobre su nuevo programa, el conflicto de 'Pasapalabra' y la rivalidad con Juanra Bonet en Telecinco

Este 2026 se cumplen seis años desde que Roberto Leal dejó TVE para dar el salto a Atresmedia como presentador de 'Pasapalabra'. Y desde entonces, el andaluz se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Antena 3. Y para muestra lo que va a pasar a partir de esta semana.

Y es que Roberto Leal hará triplete desde esta semana en Antena 3 con el estreno de 'Nos vamos de madre', un nuevo docu-reality de viajes y retos junto a su madre Mercedes, que ocupará el prime time de los miércoles durante cuatro semanas. Además el viernes llega la quinta edición de 'El desafío'.

En 'Nos vamos de madre', Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén se embarcan en la aventura más impredecible y divertida de sus vidas. El programa no es un reality al uso, es la prueba definitiva de que una madre puede con todo.

Sobre el estreno de 'Nos vamos de madre' hemos hablado en exclusiva con Roberto Leal en El Televisero. Pero además el andaluz nos habla del bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' con el duelo de Rosa y Manu y de toda la polémica judicial en torno al Rosco.

¿Cómo surgió la idea de hacer este programa con tu madre y de quién fue la idea? ¿Qué pensó ella cuando se lo contaste?

Surgió porque después de la experiencia de 'Casafantasmas' nos dijeron en la casa que el perfil de mi madre le había gustado mucho y que le gustaría otro formato en el que pudiéramos estar también los dos para hacer algo que fuese todavía más universal porque al final todos sabemos que el tema sobrenatural es muy nicho. Y dijimos, oye, vamos a buscar programas de viajes que ya hay muchos pero vamos a darle ese punto también de viaje madre-hijo que esto ahora mismo en televisión no lo hay y más allá de eso, que sea que sirva de algo, que no sea pasearte y punto y vayamos con la premisa de intentar acabar con los miedos de una madre que eso al final ¿qué genera?

Pues en su caso la incertidumbre de no saber a qué se enreda porque lo bueno de tener este programa, que es auténtico, que es de verdad es que ella no lleva guión de nada, o sea, ella sabe la ciudad porque la tiene que saber, porque la ve en la pantalla del avión pero más allá de eso, no sabe lo que va a hacer. Y luego creo que es un programa muy bonito porque tiene una capa muy emocional de descubrimiento personal de conocer a tu madre de verdad y no porque se atreva o no a hacer las cosas sino porque se sienta contigo, porque habla contigo, porque se abre de verdad en momentos en los que tenemos conversaciones increíbles y porque demuestra que no hay edad ni por arriba ni por abajo para decir, oye, ¿por qué no voy a ser yo capaz de hacer esto? Y más allá de ponerse una medalla.

Mercedes Guillén y Roberto Leal en el rodaje de 'Renacer' en 'Nos vamos de madre'

Cuando le contaste la idea, ¿qué pensó? No sé si aceptó de primeras o dijo, a ver, cuéntame un poco mejor que a ver qué me lo pienso...

Mira antes de ofrecérselo a la cadena, porque ya te digo la idea fue de Sara que dijo vamos a hacer esto y tu madre seguro que va a ser muy divertido si se enfrenta a cosas así, a situaciones que la saquen de su día a día. Pero ella me dijo, háblalo antes con ella, antes de ofrecérselo a la cadena que yo sé que a nosotros dos nos gusta mucho pero vamos a hablarlo con tu madre. Y la verdad tardó 0,1 en decirme que sí porque ella al final confía plenamente en su hijo y en su nuera que al final era, su directora. Porque su directora ha sido Sara y su compañero ha sido su hijo, entonces ella ha ido en familia y mejor cuidada que en este sentido no podría estar. Luego habrá momentos en los que se habrá arrepentido seguramente, pero yo creo que ha sido un disfrute de verdad y que la experiencia que se lleva ella también para ella se queda.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tu madre en este viaje y todos los retos a los que se ha enfrentado?

Pues sí, porque mira, antes de cada programa, evidentemente con el equipo y tal trabajábamos el guión, en el que también hemos estado Sara y yo y los guionistas. Pero hemos estado muy encima porque creíamos que todo fuese un poco un traje a medida para mi madre. Y sí que decíamos, oye, yo no tengo claro que se vaya a atrever a hacer esto, ¿Tú crees que va a hacer esto? me preguntaban siempre a mí, que al final soy su hijo. Y yo decía, pues yo te diría que sí, claro, tengo que verlo, tengo que verlo, tengo que verlo. Y mi madre nos ha metido una lección a todos. Primero de arrojo y de saber a lo que iba porque aunque no sabía realmente por guion que iba a hacer una vez que entró en el formato dijo, oye, pues estoy aquí, ¿por qué no lo voy a intentar? A lo mejor no tengo más oportunidades que estas de hacer algo así, ¿no?

Ella ha sido muy valiente en este programa y me ha sorprendido por eso porque ha tenido una capacidad de valentía, de entrega y sobre todo de trabajo porque le hemos metido tundas fuertes, ¿eh? Esto era un programa que le hemos grabado en pocos días porque yo tenía que encajarlo entre 'El desafío' y 'Pasapalabra'. Y ella iba, se ponía su bolso, avión para arriba, avión para abajo llegar, venga, saltar, nadar, volar, fuego, lo que haga falta. Y luego no ha tenido nunca una queja de decir, oye hijo, vaya paliza, jamás. Y eso la honra porque perfectamente podría haber dicho, oye, para porque yo no puedo más.

¿Cómo definirías tú este programa en tres palabras y por qué crees que la gente no tiene que perdérselo?

Pues mira, creo que es es pura verdad. Te lo digo en dos es la naturalidad llevada a su máxima expresión y porque creo que es muy bonito, que es un programa bonito. Tienes en esta televisión la que vemos siempre con grandísimos formatos, muy rápidos en lo que todo es, competición a tope, y que funciona muy bien y que está muy bien ahí llevándote al límite, pues aquí tú te vas a sentar, te vas a reír te vas a llevar algún que otro sobresalto porque claro que tiene actividades y tiene momentos así mucho de tensión también, pero creo que es tan bonito que lo mismo que he vivido yo de sentirme en familia en el formato creo que va a traspasar la pantalla y va a conectar con la gente porque todos tenemos o hemos tenido padres y madres y muchas de las preguntas que yo le pueda hacer a mi madre y muchas de las respuestas que ella me va a dar van a estar en la casa de cada uno de nosotros. O sea, nos vamos a sentir muy representados un programa muy de empatía y muy de verdad. Y luego, ya te digo, es un formato que dura aproximadamente una hora, no es un formato largo es un formato que tú te puedes sentar tranquilamente y verlo el día que la cadena lo ponga.

Roberto Leal y su madre en un reto en Estambul en 'Nos vamos de madre'

Ya habías hecho con tu madre el 'Casafantasmas' pero la gran diferencia es que ese formato se quedó para Flooxer y atresplayer y 'Nos vamos de madre' se va a emitir en el prime time de Antena 3. ¿Qué siente tu madre al dar el salto al prime time de la cadena líder de este país?

Es todo lo contrario. Nosotros cuando grabamos este programa era primero para atresplayer. Pero para nosotros evidentemente ha sido una grandísima oportunidad que la cadena haya dicho que le veía oportunidad para llevarlo a Antena 3 y que así lo vea más gente y eso ya es un regalo. Pero nosotros cuando grabamos el programa lo hicimos con cero presión porque jamás pensamos que era para el prime time. Y luego es que de eso no entiende, ni quiere entender Ella, que vaya al prime time, lo que significa para ella es que la van a ver sus vecinas y la van a ver en todo el pueblo. Porque en el pueblo hay gente que tiene atresplayer y gente que no lo tiene, no nos engañemos. Entonces ella ya está diciendo, oye, en enero es el programa, ya os avisaré para que lo veáis. Ella está encantada. Y seguramente tampoco se levante el día siguiente diciéndome, Roberto, ¿Cuántos espectadores únicos tuvimos?

¿Y qué supone para ti hacer 'Nos vamos de madre' personalmente?

Pues mira, aunque ya habíamos hecho 'Casafantamas', para mí es un regalo de verdad, y que vaya al prime time lo es también porque es una suerte . Y que esto siempre nos acordaremos como se acordarán sus nietos, nos acordaremos toda la familia de que su abuela compartió un programa de televisión, y una cosa muy grande con su hijo y de una forma tan bonita como esta. Y a mí lo que me ha dado, por ejemplo, es un redescubrimiento de la personalidad de mi madre y de conocer historias suyas que jamás me había contado, pero porque yo jamás se las había preguntado. Entonces aquí, con la excusa tan sencilla como que estamos rodando un programa y que había que preguntarle y abrir temas que yo creo que son universales para cualquiera que tenga una madre o un padre, pues ella se ha abierto de verdad, se ha abierto en canal. O sea, a ella le da igual que haya una cámara adelante porque estaba tan a gusto que creo que es un programa de lo más puro y más lleno de verdad que he hecho nunca.

Sigues todas las tardes al frente de ‘Pasapalabra’ donde Rosa y Manu están cada día más cerca del bote más alto de la historia. ¿Cómo vives el duelo histórico de ambos?

Pues yo, claro, el día que entras en el plato te puedes imaginar porque claro, es que el bote se lo pueden llevar en cualquier momento porque están a un nivel altísimo, el bote da miedo. Muchas veces te prometo que me cuesta hasta trabajo pronunciar las cantidades porque claro, son cantidades que no son tan normales pero ni siquiera en concursos de televisión. Entonces cuando los veo entrar, muchas veces pienso como si se fuesen en la típica imagen de cine de un tren que nos estamos despidiendo ya y yo digo, no les va a quedar mucho seguramente aquí porque están muy preparados y están rozando el bote continuamente. Entonces, fecha de bote, yo no te puedo decir porque evidentemente yo no la sé, pero también te digo que están apretando muchísimo y que es un grandísimo momento para no despegarse de las pantallas.

Rosa Rodríguez y Manu Pascual en 'Pasapalabra'

Recientemente se ha conocido que el Tribunal Supremo juzgará el recurso de Atresmedia a la sentencia de la Audiencia Provincial que prohíbe a Antena 3 seguir con la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra'. ¿Teméis quedaros sin la prueba más emblemática del concurso?

Pues si te digo la verdad, yo en este tema, está en la justicia y lo están dirimiendo y será ella la que decida lo que tenga que decidir. Pero yo no vivo con eso. Yo vengo a hacer mi trabajo, mi programa, y te prometo que no vivo buscando la última hora sobre este tema ni siquiera con esa preocupación. Si esto llegase algún día pues es así, la justicia es la que manda. Pero yo no estoy día a día en esto. Yo me dedico a presentar el programa lo mejor que sé y ojalá se lleven el bote pronto el uno o el otro que es lo que más me importa ahora mismo.

'Pasapalabra' es el programa de más éxito de la televisión mientras que Telecinco no logra dar con la tecla. Has competido con Ion Aramendi y con Eugeni Alemany y ahora te vas a enfrentar a la vuelta de 'Allá tú' con el que hasta hace nada era tu compañero de cadena, Juanra Bonet, ¿cómo ves este duelo?

¿Sabes que es lo mejor que nos puede pasar? Pues que el formato que está enfrente de nosotros ojalá funcione y le vaya muy bien para que todas las personas que están ahí, que son compañeros con hijos y con facturas que pagar, les vaya igual de bien para poder durar mucho y podamos convivir durante mucho tiempo. Al final la suerte que tengo yo, porque no deja de ser una suerte, es que tengo un formato como 'Pasapalabra' que da igual independientemente de donde está que funciona bien. A mí ahora mismo si me ponen a Juanra Bonet enfrente, yo a Juanra lo amo, me parece una de las personas más buenas que hay en este mundo y gremio. Ojalá le vaya muy bien en Mediaset o en TeleUrano o donde sea. Te lo digo de corazón. Así que si coincidimos que le vaya muy bien a Juanra Bonet porque a las personas buenas le tiene que ir bien.