Antena 3 pone fecha al estreno de su primera gran oferta para el inicio del 2026: Nuevo formato con Roberto Leal

Si Telecinco aprovechó sus Campanadas para anunciar el estreno de 'GH DÚO 4' y 'Got Talent', Antena 3 hizo lo propio con otras de sus grandes apuestas para este inicio de 2026. Así, durante la retransmisión que condujeron Cristina Pedroche y Alberto Chicote se conoció la fecha en la que llegará a la cadena '¡Nos vamos de madre!'.

Así, Antena 3 lanzará su nuevo programa con Roberto Leal y su madre Mercedes el próximo miércoles 7 de enero a las 23:10 horas tras el regreso de 'El Hormiguero'. Todo apunta a que se verá las caras con 'Hasta el fin del mundo' en su regreso a La 1 y queda por ver qué emitirán Cuatro y Telecinco ese día.

'Nos vamos de madre' es un formato a modo de road trip que sigue los pasos de 'El capitán en América', de Joaquín Sánchez. Se trata de un programa de retos y viajes conducido por Roberto Leal junto a su madre Mercedes Guillén.

Con 'Nos vamos de madre', Roberto Leal hará triplete en Antena 3 pues cada tarde conduce con gran éxito 'Pasapalabra' y también seguirá al frente de 'El desafío', cuya quinta edición se estrenará el viernes 9 de enero según se avanzó ya en 'El Hormiguero'.

Así es 'Nos vamos de madre', lo nuevo de Roberto Leal

'Nos vamos de madre' no es un reality show de viajes al uso, es la prueba definitiva de que una madre puede con todo. Es un formato impredecible y divertido en el que Roberto empujará a su madre a enfrentarse a todo tipo de desafíos físicos, culturales y emocionales. Desde lanzarse en tirolina, a cenar en un restaurante colgante o hacer surf, cualquier ocasión se convertirá en la oportunidad perfecta que Mercede salga de su zona de confort y nos demuestre que nunca es tarde para vivir grandes aventuras.

Ambos visitarán Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, ofreciéndonos una ventana a escenarios increíbles. Cuatro destinos en los que se divertirán juntos explorando sus límites, rompiendo estereotipos, y, sobre todo, recordándonos que no hay nada más especial y universal como el vínculo entre una madre y su hijo.