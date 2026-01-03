El público dicta sentencia a lo que hizo La 1 de RTVE con el concierto de Joaquín Sabina y hay total unanimidad

La 1 de RTVE ofreció este viernes uno de los últimos conciertos de Joaquín Sabina en su gira de despedida 'Hola y adiós'. Y el respaldo de la audiencia fue excelente con un destacado 12,5% de cuota de pantalla y casi 1,3 millones de telespectadores de media.

Datos que le convirtieron en la oferta líder indiscutible de la noche por encima de todos sus competidores, Antena 3 (11,5%) y Telecinco (9,5%), y que constatan que, indudablemente, la música tiene cabida en televisión y en horario de máxima audiencia.

La despedida del laureado cantautor jienense tras 50 años de prolífica carrera, en una vibrante y emotiva función en el Palacio de los Deportes de Madrid el pasado 30 de noviembre de 2025, cautivó y encandiló a 12.000 personas en aquel recinto.

Y eso es justo lo que ha vuelto a hacer ahora con el público que conectó con TVE. En total, casi dos horas de concierto en puro prime time con algunos de sus himnos más reconocidos e incrustados en la memoria colectiva como 'Calle de la melancolía' o '19 días y 500 noches', entre otros muchos.

Veredicto atronador y unánime hacia RTVE tras el concierto de Joaquín Sabina

Esta gran apuesta por la música por parte de La 1 de RTVE y la posterior entrevista del periodista Carlos del Amor a Joaquín Sabina como colofón final provocaron una colosal marea de reacciones en la audiencia, que dictó un veredicto atronador y unánime hacia la corporación pública.

"Nunca tendremos una TVE tan digna y tan buena", "gracias TVE por apostar por la buena música en directo", "qué regalazo de año nuevo", "lo de TVE con la música es digno de quitarse el sombrero y de aplauso infinito", "qué barbaridad, gracias a TVE por esto", "se agradece la apuesta por la poesía, la música y el baile en la televisión pública" u "hoy @rtve ha estado un paso más cerca de ser la @BBCNews" son algunos de los comentarios más repetidos de los telespectadores.

Por otra parte, los aplausos también han ido dirigidos a Carlos del Amor por esa entrevista de cierre que arrancó grandes reflexiones a Joaquín Sabina: "La entrevista final a Sabina ha sido sublime"; "enhorabuena a TVE por dar cultura como esta noche"; "muy buena como todo lo que hace este gran periodista" o "sensacional, la entrevista ha sido un regalo".

Nunca tendremos una TVE tan digna y tan buena. Gracias. #JoaquinSabinaRTVE — Gualterio Malatesta (@Maltesta4444) January 2, 2026

💫 El especial #JoaquinSabinaRTVE bebe de especiales maravillosos que @La1_tve emitía especialmente en los noventa.



Memorable fue 'Historia de una estrella' de Rocío Jurado, artista que se asomaba a menudo a TVE con un espectáculo en prime time;



Visualizar las canciones de Joaquín Sabina como quien ve una película.



La mala calidad del sonido de #LolaIndigoRTVE y #JoaquinSabinaRTVE resta muchísimo a ambos conciertos, una pena. Aún así, se agradece la apuesta por la poesía, la música y el baile en la televisión pública. — Cecilio Comunica … (@CecilioComunica) January 2, 2026

La entrevista final de @cdelamor_ a Sabina ha sido sublime. Ha sacado las reflexiones vitales de un hombre llamado Joaquín. #JoaquinSabinaRTVE — Javier 🇵🇸 (@nauta72) January 2, 2026

