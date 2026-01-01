'De Viernes' anuncia a los seis invitados que estrenan el 2026 con una noticia que lo cambiará todo en Telecinco

'De Viernes' ya tiene todo preparado para arrancar el 2026 en Telecinco con una nueva ristra de invitados con los que tratará de hacer frente al último concierto de Joaquín Sabina en La 1 y al cine de Antena 3 este próximo viernes, 2 de enero de 2026.

Para abrir el Año Nuevo, 'De Viernes' ha conseguido la entrevista de una persona que nunca se ha sentado en televisión. Así, Noelia López, viuda del futbolista José Antonio Reyes, se sentará por primera vez en directo en un plató para compartir su dramático testimonio, seis años después del accidente en el que su marido perdió la vida, y contar cómo vivió el momento más duro de su vida al explicar a sus hijas pequeñas la muerte de su padre. Además, desvelará que hace tres años le diagnosticaron un cáncer y pondrá en valor el papel clave de sus hijas durante la enfermedad.

Quien regresará al plató de 'De Viernes' esta semana será José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego vuelve al programa para contestar a las declaraciones que dejó su ex mujer, Paola Olmedo la semana pasada y explicar por qué aún no se ha firmado el divorcio.

El colaborador de televisión aclarará en qué punto se encuentran los trámites, detallará los conflictos que dinamitaron la relación y abordará cómo es actualmente su vínculo con Alejandra Rubio tras el último desencuentro con Terelu, que también estará presente. Durante la entrevista, Carmen Borrego se sumará como invitada y juntos darán una noticia exclusiva que marcará un antes y un después en el clan Campos.

El scoop de Junko y Rappel, también invitados de 'De Viernes'

Junko, viuda de Bernardo Pantoja, hablará por primera vez en un programa de televisión y desvelará la verdadera cara de Isabel Pantoja, además de aclarar cómo era la relación entre Anabel y su padre.

Además, Rappel presentará por primera vez en plató a su pareja, José María Morón, con quien mantiene una relación discreta desde hace 38 años, y repasará los momentos más destacados de su vida personal y profesional.

Por si fuera poco, 'De Viernes' confirmará esta semana la identidad de un nuevo concursante oficial de ‘GH Dúo’, que se suma a la lista de nombres confirmados para la próxima edición del reality.