RTVE anuncia la fecha y el horario de emisión del concierto de despedida de Joaquín Sabina en La 1

La 1 está apostando fuerte por la música estas navidades. Primero fue el estreno de 'ARIA, locos por la ópera' y después el anuncio de 'La casa de la música', un especial para Nochevieja que contará con actuaciones estelares de La Oreja de Van Gogh o Shakira. Pero a ello hay que sumar también el concierto con el que Joaquín Sabina se despidió de los escenarios.

La cadena pública ya había anunciado que emitiría el último concierto que dio Joaquín Sabina en Madrid el pasado 30 de noviembre y con el que pone fin a su gira y a su trayectoria. Y ahora por fin La 1 ha anunciado que dicho evento se podrá ver el próximo viernes 2 de enero a partir de las 22:00 horas.

El último vals de Sabina. El cantautor ofrece este domingo en Madrid el último concierto de su gira de despedida 👋🎤.



🔹El recital se podrá ver en @rtve en Navidad junto a una entrevista exclusiva con @cdelamor_. #LaCasaDeLaMúsica ✨



De esta manera, La 1 apuesta por el concierto final de Joaquín Sabina para el prime time del viernes, que hasta ahora ha ocupado el cine, y con el que competirá contra El Peliculón de Antena 3, El Blockbuster de Cuatro, 'De Viernes' en Telecinco y 'Equipo de investigación' en La Sexta.

Cabe decir que la emisión del concierto de Joaquín Sabina dentro de su gira 'Hola y adiós' incluirá además una entrevista exclusiva de Carlos del Amor en la que compartirá sus reflexiones sobre su anunciado adiós.

"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", aseguró Joaquín Sabina ante 12.000 personas en este último concierto de su vida en el Movistar Arena. No obstante, el cantautor ha dejado la puerta abierta a volver de alguna forma puntual como ya ha hecho su gran amigo Joan Manuel Serrat, que también se retiró de los escenarios con un último concierto en el Palau San Jordo de Barcelona en diciembre de 2022.