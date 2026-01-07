Cuántos programas tiene en total 'Nos vamos de madre' y de qué va lo nuevo de Roberto Leal en Antena 3

Antena 3 estrena este miércoles, 7 de enero 'Nos vamos de madre', su nueva apuesta de entretenimiento con Roberto Leal y su madre, Mercedes Guillén en el que ambos viajan por el mundo y se someten a retos.

Con 'Nos vamos de madre', Roberto Leal hará triplete en Antena 3 pues cada tarde conduce con gran éxito 'Pasapalabra' y también seguirá al frente de 'El Desafío', cuya quinta edición se estrenará este viernes 9 de enero.

'Nos vamos de madre' es un programa para toda la familia, con la relación madre e hijo como motor principal, que conecta con todas las generaciones apelando a emociones universales. Con mucho humor y mucha emoción, Roberto y Mercedes vivirán situaciones ligeras, divertidas y totalmente fuera de guion, y compartirán charlas en profundidad en las que se abren emocionalmente de esa forma única y especial que solo ocurre cuando viajas.

Cabe decir que 'Nos vamos de madre' era un formato pensado inicialmente por atresplayer pero que finalmente ve la luz en el prime time de Antena 3 durante cuatro semanas con una hora de duración.

Así es 'Nos vamos de madre', lo nuevo de Roberto Leal

'Nos vamos de madre' no es un reality show de viajes al uso, es la prueba definitiva de que una madre puede con todo. Es un formato impredecible y divertido en el que Roberto empujará a su madre a enfrentarse a todo tipo de desafíos físicos, culturales y emocionales. Desde lanzarse en tirolina, a cenar en un restaurante colgante o hacer surf, cualquier ocasión se convertirá en la oportunidad perfecta que Mercede salga de su zona de confort y nos demuestre que nunca es tarde para vivir grandes aventuras.

Ambos visitarán Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, ofreciéndonos una ventana a escenarios increíbles. Cuatro destinos en los que se divertirán juntos explorando sus límites, rompiendo estereotipos, y, sobre todo, recordándonos que no hay nada más especial y universal como el vínculo entre una madre y su hijo.