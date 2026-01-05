Andrés Gómez, meteorólogo de RTVE, deja un imponente aviso por Reyes: ocurrirá en horas y no se ha visto en décadas

Andrés Gómez, uno de los miembros del equipo de 'El Tiempo' en RTVE, ha advertido este lunes, tras el 'Telediario' de La 1, de que nos enfrentamos a una noche de Reyes histórica por el acusado descenso que van a experimentar las temperaturas.

"Por delante tenemos la noche de Reyes más fría de las últimas décadas y con diferencia", ha aseverado el meteorólogo sin cortapisas. Y es que, además de intensas en muchos puntos, sobre todo del norte y centro peninsular, las heladas serán muy generalizadas; afectando incluso a zonas costeras.

"Durante la próxima madrugada dejaran congelado a casi todo el país", ha asegurado Andrés Gómez en ese sentido. Y más en aquellos territorios donde haya nevado en las últimas horas. Lo cierto es que la nieve también ha sido noticia. No ha caído de una forma exagerada en cuanto a acumulación, pero sí ha cubierto numerosos puntos del país. Incluso la propia ciudad de Madrid ligeramente.

Y esas nevadas pueden continuar en otros lugares de cara a la noche de Reyes: "En las inmediatas horas vamos a seguir con precipitaciones en el sureste peninsular sobre todo y con nuevas nevadas que irán avanzando por el noroeste, por el norte de Galicia y en el Cantábrico, con una cota de nieve que se mantiene muy baja".

Así, la previsión es que la lluvia siga haciendo acto de presencia en las próximas horas en el cuadrante sureste de la península, con nieve en el interior de Andalucía oriental, Castilla La-Mancha, interior de la Región de Murcia o incluso en Alicante. También se podría producir algún chubasco de nieve aislado en Cataluña, más hacia la costa como así ha indicado Andrés Gómez.

A esas nevadas en el este y sureste se añadirán las que entrarán por el noroeste. De hecho, por ahí se esperan copiosas esta próxima noche y durante la jornada de este 6 de enero. El físico ha alertado desde La 1 de RTVE de una nevada generosa en el interior de Cantabria o el norte de Burgos, donde se pueden superar espesores de 10 centímetros. Por eso, se ha activado el aviso naranja. La cota, entre 200 y 600 metros.

Pero, sin duda, el plato principal de este temporal es el frío, que nos va a acompañar durante los próximos días. Andrés Gómez ha mostrado los avisos activados por la AEMET en media España. Y de nivel naranja, riesgo importante, en el nordeste, donde las temperaturas van a ser gélidas, por debajo de los -10 grados.

Al hilo, el 'hombre del tiempo' de La 1 de TVE ha avisado de valores máximos durante este martes, 6 de enero, muy bajos. "No vamos a pasar de 4 o 5 grados en muchas capitales del interior peninsular", ha enfatizado. Es más, en algunas capitales de provincia del norte apenas alcanzarán 1 o 2 grados de temperatura máxima.

Ese frío seguirá con nosotros durante los próximos días "aunque menos", según ha adelantado Andrés Gómez. El jueves el mercurio empezará a experimentar una tendencia al alza que se acentuará el viernes, cuando la cota de nieve ya subirá por encima de los 1000 metros ante la llegada de un sistema frontal templado.

Respecto a ese frío intenso que nos azotará en las próximas horas, otro meteorólogo de RTVE, Martín Barreiro, ha manifestado en 'Directo al grano' que "podríamos estar hablando de la jornada más fría en España en 40 años mañana martes. Arrancaremos con heladas generalizadas, muy intensas y extensas, afectando a las capitales".