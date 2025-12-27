Actualidad

'Una Nueva Vida', avance capítulo del domingo 28 de diciembre: la enfermedad mortal de Seyran

por Roberto Jiménez

Avance de la serie turca 'Una nueva vida' del capítulo 67 que emitirá Antena 3 este domingo 28 de diciembre a las 22:00 horas.

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 28 de diciembre a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Ferit conseguía salvar a Seyran, después de que Akin acabase con todo su sufrimiento al pegar un tiro a su madre y otro a él mismo.

Seyran era intervenida en el hospital, ya que tiene quemaduras por toda la espalda. Además, está muy afectada por el maltrato que ha sufrido.

Ifakat buscaba la manera de acercarse a Halis, ya que quería volver a la mansión, a pesar de que hayan descubierto su aventura con Sehmuz.

Esme sacaba el valor que nunca ha tenido para enfrentarse a Kazim y acabar con su matrimonio.

Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del trigésimo segundo episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 68 (2x32) de 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Ferit y su familia encuentran un vídeo que se ha hecho público de Asuman teniendo relaciones con su profesor del gimnasio. Ella está muy avergonzada y dolida, pero no sirve de nada, ya que la echan de la mansión por haber dañado el apellido Korhan.

Ferit y Abidin descubren que Akin sacó a su padre de un psiquiátrico, pero les advierten de que es un hombre muy peligroso debido a su inestabilidad mental.

Seyran se entera de que está muy enferma. Los médicos aseguran que debe someterse a un tratamiento porque le quedan entre 36 y 48 meses de vida, pero ella quiere ser madre y el tratamiento es incompatible con quedarse embarazada.

