'Sueños de Libertad', avance semanal capítulos del 29 de diciembre al 2 de enero: el regreso que pone a Gabriel en jaque

'Sueños de libertad' se encuentra trabajando en su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández de cara a 2026. Pero antes, esta semana, la serie diaria de Antena 3 vivirá un nuevo parón en su emisión el jueves 1 de enero, día de año nuevo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés insistía en convencer a Damián de que Gabriel fue el culpable de la explosión de la sala de calderas. Pero su padre no le creía pues está convencido de que su hijo está completamente obsesionado con su primo por su boda con Begoña.

Tras las sospechas de todas las trabajadoras de la casa cuna, Claudia no dudaba en confrontar a Mari Paz para saber toda la verdad. Pero todo se complicaba cuando la dependienta descubre que su compañera suplantó su identidad en la cena de empresarios provocando que Claudia terminara de abrir los ojos sobre las mentiras de su compañera. Y después, la dependienta ponía al corriente de todo a Manuela, que le pedía que aparte a la chica de su trabajo.

Andrés trataba de recomponer su relación con Begoña disculpándose por lo sucedido con Gabriel pero la insistencia de él en acusar a su primo de la muerte de Delia terminaba por estallar con Begoña dándole una bofetada y él confesando que solo la quiere proteger. Por su parte, Damián le contaba todo lo que ha pasado a Digna y esta volvía a sospechar del lado oscuro del abogado.

Después, tras sentirse completamente solo, Andrés volvía a buscar refugio en Luis. Y tras una conversación entre los dos, el De La Reina decidía investigar el misterioso viaje de Gabriel a París y no dudaba en tirar de Marta para descubrir cuál es la verdadera relación entre su primo y Brossard y le pedía que le ayude.

Tras ello, Marta no dudaba en preguntarle a Cloe sobre el encuentro de Gabriel con Brossard mientras que la francesa rechaza a Dimas, su último amante, asegurando que ha conocido a alguien especial. Por su parte, Miguel Ángel Vaca acudía a ver a Pelayo para exigirle explicaciones por sus maniobras con Cárdenas y termina exigiéndole su dimisión.

Finalmente, Andrés terminaba por revelarle toda la verdad a Damián sobre Delia y le enseñaba la carta de Enriqueta que exculpa a Remedios del robo de la muestra del perfume que acabó en manos de Brossard. Y tras ello, Damián trataba de contactar con el abogado de Remedios para esclarecer toda la verdad.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 29 de diciembre al viernes 2 de enero:

Capítulo 466 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 29 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Julia le pide a Begoña que guarde reposo por el bien del bebé y en plena conversación se le escapa que Gema también está embarazada dejando descolocada a la enfermera sabiendo el riesgo de la mujer. Después, Begoña no duda en hablar con Luz sobre el embarazo de la dependienta. Y Gema comparte un momento emotivo con Teo y Joaquín.

Gaspar recibe el diagnóstico definitivo de las pruebas a las que se ha sometido y su temor por haber heredado la enfermedad de su abuelo se disipa cuando Luz le aclara que solo es un déficit de vitaminas. En la tienda, Claudia descubre que Mari Luz creó su currículum con mentiras y completamente decepcionada decide despedirla de la casa cuna.

Marta visita la nueva empresa de Joaquín y se queda muy sorprendida por el buen proyecto que ha creado. Tras ello, comparte todas sus impresiones con Cloe, que al escucharlo empieza a replantearse si haber prescindido de él en Perfumerías De La Reina fue todo un error. Por su parte, Pelayo se encara con Francisco Cárdenas y descubre todas las artimañas que está haciendo para apartarle de su puesto de gobernador civil. Y aunque termina aceptando su destino le exige que deje a Marta al margen de su guerra.

Damián visita a Remedios en prisión para aclarar todas las dudas que tiene sobre Gabriel pero completamente atemorizada, la trabajadora se niega a acusar a nadie directamente. Pero su silencio provoca que Damián termine por creer a su hijo Andrés.

En París, Gabriel llama a María para evitar que Isabel pueda ponerse en contacto con Begoña y contarle toda la verdad sobre su relación. Y finalmente, Damián reconoce a Andrés que tenía razón y le pide perdón por haber desconfiado de él sobre Gabriel ahora que ha abierto los ojos sobre los planes oscuros de su sobrino.

Capítulo 467 de 'Sueños de Libertad' - Martes 30 de diciembre

Damián pone a Digna al corriente de lo que ha descubierto sobre Gabriel tras hablar con Remedios y reconoce que tenía que haber hecho caso a Andrés y ahora ambos temen por Begoña y Julia y sobre todo por el futuro de la empresa. Por su parte, Luz se muestra enfadada con Luis por haberse aliado con Andrés para desenmascarar a Gabriel pero el perfumista le hace creer a la doctora que hay motivos para desconfiar del abogado.

Claudia comparte con Carmen y Gema su malestar ante lo sucedido con Mari Paz tras ponerse violenta con ella cuando la despidió por sus mentiras. Mientras Carmen y Tasio tienen una conversación en la cantina y ambos acuerdan retomar su relación tras cerrar las heridas abiertas. Por su lado, Gaspar comparte con Manuela su diagnóstico y le invita a cenar, pero ella le rechaza.

Pelayo se abre con Damián y le confiesa su decisión de dejar el cargo de gobernador civil explicándole todo lo que ha pasado con Cárdenas y su chantaje. Y el patriarca con temor por cómo puede afectar todo esto a Marta decide darle su apoyo. Tras ello, Damián trata sin éxito de convencer a Miguel Ángel Vaca para salvar a Pelayo.

Después de su conversación con Marta, Cloe no duda en interesarse por el negocio de Joaquín y se acerca para conocer de primera mano todo su potencial. Por otro lado, Cristina regresa de Madrid y junto a Claudia descubren que alguien ha robado en su habitación y todas las miradas están puestas en Mari Paz.

Begoña no duda en hablar con Gema muy preocupada por el tema de su embarazo y su situación emocional. Finalmente, Isabel se presenta en casa de los De La Reina y se reúne con Begoña para hablarle sin tapujos de su relación con Gabriel y de todos sus secretos. Tras ello, la enfermera se queda descolocada y la echa de casa. Y Damián habla con Andrés para saber cómo actuar con Gabriel y poder acabar con él.

Capítulo 468 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 31 de diciembre

María empieza a darse cuenta de que Begoña está actuando de forma extraña y tras ver la figura de una mujer saliendo de la finca intenta investigar quién es. Tras ello, María llama a Gabriel para que adelante su regreso. Por su parte, Begoña pone al corriente a Damián y a Andrés de la visita de Isabel y de todo lo que le ha contado y los tres deciden mantener la calma y actuar ante Gabriel como si no pasara nada.

Tasio le comunica a Cloe que ya han concluido las obras aunque les falta un permiso clave para la seguridad y ante la presión por tener que sacar adelante el trabajo, propone reanudar la producción sin dicha autorización. Y aunque no está muy de acuerdo, Tasio termina accediendo pues supone readmitir a los trabajadores despedidos.

Tanto Cristina como Manuela insisten a Claudia con que debe denunciar a Mari Paz por el robo en su habitación. Por su lado, Cristina le cuenta a Luis que la sustancia que se tomó Beltrán para suicidarse salió de la fábrica. Tras ello, la joven decide hablar con Cloe para indagar sobre la posibilidad de seguir su carrera como perfumista en París.

Después de la dimisión de Pelayo, Damián descubre que don Pedro estuvo implicado en la conspiración contra su yerno. Y Pelayo le plantea a Marta la posibilidad de marcharse juntos a México pero ella no parece por la labor de abandonar Toledo. Tras ello, Marta se reúne con Miguel Ángel Vaca para hablar de la marcha a México. Y después, Darío regresa para tratar de saber cómo se encuentra Pelayo.

Begoña se sincera con Luz sobre la verdadera cara de Gabriel y muestra su malestar por no haber confiado en Andrés y haberle dejado solo. Y finalmente, Gabriel regresa de París dejando descolocados a los de La Reina y obligándoles a fingir y seguir con su plan para no levantar sospechas.

Capítulo 469 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 2 de enero

María y Gabriel tienen una tensa conversación sobre la mujer que se reunió con Begoña. El abogado asegura no haber sentido nada raro con su mujer y su tío, pero María confiesa que vio a Begoña muy nerviosa y que tiene claro que le mintieron sobre la misteriosa visita de Isabel. Y ella le pide mantenerse en alerta por si han conseguido descubrir la verdad.

Luz anuncia a Joaquín y Gema que ha conseguido que uno de los mejores obstetras de España ha accedido a seguir el embarazo de Gema pero el elevado coste de su tratamiento hace que empiecen a temer por su futuro aunque Joaquín se compromete a hacerse cargo de todo. Mientras, Cristina informa a Luis su decisión de marcharse a París para seguir con su carrera y él termina apoyándole.

Damián pone a Digna al corriente de todo lo que han descubierto sobre Gabriel y le pide que sea discreta y actúe con normalidad hasta que puedan acabar con él. También Andrés le cuenta todo lo de Isabel a Luis. Mientras, Cloe le propone un acuerdo a Joaquín para que su nuevo negocio colabore con Brossard pero el Merino lo rechaza por orgullo. Y Julia se muestra entusiasmada por el anillo que Gabriel le ha traído de París mientras Begoña reaccione con frialdad.

Marta le cuenta a Cloe que quizás se marcha a México con Pelayo y la francesa se muestra con pesar por perderla. Mientras, Pelayo y Darío se reencuentran y deciden pasar la noche juntos. Antes de marcharse, María les ve juntos. Y en la tienda, Cristina le cuenta a Claudia su plan para irse a París y después Claudia pone al corriente a doña Clara de lo sucedido con Mari Paz.

Finalmente, Gabriel intenta acercarse a Begoña y le entrega el regalo que le ha traído de París. Y aunque ella trata de mostrarse con naturalidad no puede evitar estar mucho más fría con su marido.