Rosalía, ¿la inesperada última 'campanada' de RTVE para su Nochevieja junto a La Oreja de Van Gogh?

RTVE ya tiene todo listo para despedir al 2025 y dar la bienvenida al 2026. La cadena pública ha tirado este año la casa por la ventana con un especial de 'La casa de la música' con el estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero y actuaciones de Ana Torroja, Lola Índigo, Nicki Nicole, Amaia Romero y otra de Rosario Flores, Antonio Carmona y Josemi Carmona desde El Pirulí para celebrar el 70 aniversario.

Pero a todo ello hay que sumar una última gran sorpresa según ha adelantado José Pablo López, el presidente de RTVE, en su cuenta de "X" dejando en el aire una posible actuación de Rosalía.

"Pensabais que ya estaba todo cerrado para esta Nochevieja en RTVE? Error¡¡¡ (sigue hasta el final del mensaje)", empieza diciendo el presidente antes de repasar todos los artistas que participarán en este especial previo a las Campanadas que conducirán Chenoa y Estopa.

"Por ahora: Las Campanadas con @Chenoa y @estopaoficial. El estreno desde San Sebastián del nuevo single de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. Rosario Flores y Antonio y Josemi Carmona desde El Pirulí (desde lo alto, sí), Nicki Nicole desde Pedraza, en Segovia, Lola Índigo desde La Alhambra de Granada, Amaia desde el Monasterio de Iratxe en Navarra y Ana Torroja desde el Museo Reina Sofía", resume José Pablo López.

"Pero en esta lista falta alguien…..para que se complete La Casa de la Música…… ¿alguna apuesta?", añade el presidente de RTVE en su publicación junto a un pentagrama con el logo de la Corporación. Un mensaje que muchos han interpretado con que puede referirse a Rosalía, que podría haber grabado una intervención para despedir el año desde Barcelona.

Una actuación que no sorprendería después del gran éxito que tuvo en su visita a 'La Revuelta' para promocionar su nuevo álbum 'Lux'. Por si fuera poco, la catalana también concedió una entrevista a Carlos del Amor para el 'Telediario' siendo así TVE la única cadena española que ha podido contar con ella en los últimos meses. También le dio otra entrevista a Radio 3, perteneciente a RNE.