Mónica López, meteoróloga de TVE, avisa de la Navidad más fría en 10 años con una "nevada histórica"

Lo lleva avisando la AEMET desde hace días y también diferentes meteorólogos como Roberto Brasero o Jacob Petrus. Ahora ha sido Mónica López la que ha tirado de datos en TVE para hablar de cómo nos espera el día de Navidad más frío de los diez últimos años.

"Se acerca aire frío siberiano y que nos trae también el día de Navidad más gélido en años", le decía Pepa Bueno a su compañera en el 'Telediario' de este martes. "En muchos años, de hecho hemos tirado de matemáticas durante la tarde y hemos cogido la estación de la AEMET en el Retiro de Madrid que tiene muchos años", aseveraba Mónica López.

Tras ello, la meteoróloga de TVE mostraba a la audiencia la comparativa de las temperaturas en el día de Navidad de los últimos diez años. "Estos son todos los números desde 2015 y nos vamos a quedar con tres datos. El 2017 es el año en el que hemos encontrado temperaturas más bajas, la mínima se quedó en 2,4 y la máxima en 5,6", empezaba explicando la presentadora.

"El año pasado fue el año más cálido de estos diez que hemos visto porque tuvimos una mínima de 6,1 y una máxima de 15,1. Pues bien, este jueves en Madrid estaremos a primera hora bajo cero y a mediodía probablemente no pasaremos de cinco grados porque se acerca frío siberiano", proseguía exponiendo Mónica López.

Justo después, Mónica López se desplazaba a los mapas para mostrar el tiempo que se avecina para Nochebuena, el día de Navidad y los próximos días. "Tenemos una bolsa de aire frío y la atmósfera tiene a bien mandarlos una segunda bolsa de aire frío procedente de Siberia y esa pequeña bolsa se va a quedar con nosotros como mínimo hasta el fin de semana y por eso la previsión es complicada para los próximos días", añadía la meteoróloga.

De cara al día de Navidad, la presentadora y directora de 'El Tiempo' de TVE avanza que las nevadas se reinician en Cataluña y Aragón y lluvias fuertes en Baleares y la costa Valenciana así como en el cantábrico. "Las temperaturas tocan fondo. Las máximas esperamos valores de entre los 3 y los 5 grados en la meseta norte, y en la meseta sur por debajo de los 8 y en la costa entre los 12 y los 15, que son temperaturas bajas", sentenciaba.

Y por si fuera poco, Mónica López advierte de que la "nevada podría ser histórica" el viernes 26 de diciembre en el Pirineo oriental y que seguirá habiendo lluvias en Baleares y precipitaciones en Galicia que no estaban previstas.