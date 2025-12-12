Mediaset reestructura también su área de ficción con el despido de Arantxa Écija tras diez años como directora

Mediaset vive un momento de reestructuración ante la mayor crisis de su historia. Si hace una semana conocíamos la incorporación de dos nuevos directivos, ahora sabemos que el grupo ha decidido prescindir de Arantxa Écija como directora de Ficción.

Según avanza Vertele, Mediaset ha optado por suprimir el puesto que ha ocupado Arantxa Écija desde 2016. Una responsabilidad que ahora recaerá directamente en Ghislain Barrois, que se mantiene como director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución.

Así, todo apunta a que el grupo con sede en Fuencarral ha optado por hacer recortes y eliminar el puesto de dirección de Ficción dejando en manos de Ghislain Barrois todas las funciones de dicho área con el objetivo de optimizar la producción y la distribución de contenidos de ficción.

Cabe decir que en este último año, Ghislain Barrois ya ha ejercido en cierta manera cómo el máximo directivo de ficción del grupo encargándose de las presentaciones ante la prensa. De hecho, su participación fue clave a la hora del acuerdo con Bambú Producciones para realizar su primera ficción conjunta, 'La favorita 1922' llevando a cabo además un acuerdo de distribución internacional gracias a Mediterráneo llevando la ficción tanto a Netflix como HBO Max en Latinoamérica.

También Ghislain Barrois ha estado detrás de la apuesta por 'La Agencia', la adaptación española de 'Call my agent', cuya primera y por ahora única temporada ya ha concluido su emisión y ha cerrado un acuerdo para poderse ver también en Disney+.

Esta reestructuración con el adiós de Arantxa Écija coincide con la incorporación como decimos de Unai Iparragirre y Fernando Hernaiz como nuevos directores de Antena y de Marketing de Mediaset respectivamente. Ambos toman el relevo de Javier López Cuenllas, que concluye su trabajo en el grupo tras 16 años. Ambos reportarán al director general de Televisión y Digital, Alberto Carullo, que se incorporó a su puesto en enero de 2025 tras la jubilación de Manuel Villanueva.

Con ello, Arantxa Écija abandona Mediaset tras 16 años como su directora de Ficción. La directiva llegó al grupo tras su trabajo al frente del área de ficción en Globomedia. La hermana de Daniel Écija inició su carrera profesional en EFE TV en el área de montaje y posproducción de informativos y programas y debutó en la dirección de series en el año 1995 con 'Médico de familia' para Telecinco, televisión para la que también dirigió distintos episodios de 'Siete vidas' y 'Los Serrano', y en la que posteriormente participó en la producción ejecutiva de 'Aída' y de 'Anclados'.

La ficción que está por venir en Mediaset en 2026

Más allá de la reestructuración en el área de ficción, Mediaset cuenta con grandes proyectos para 2026. Uno de ellos es 'Pura sangre', cuya promoción ya ha arrancado para su emisión en el primer trimestre del año.

Más adelante también llegarán otras series como 'Ella, maldita alma' con Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova así como 'Marusia. Vientos de honor' así como las nuevas temporadas de 'La que se avecina'.