'La Favorita 1922' cobra una nueva vida y salta a esta televisión tras fracasar estrepitosamente en Telecinco

Las series de Bambú Producciones siguen expandiéndose fuera de nuestras fronteras. Si 'La Promesa' dio el salto a Italia y se puede ver en toda Latinoamérica gracias a Netflix al igual que sucede con 'Valle Salvaje', ahora es 'La Favorita 1922' la que también cruzará el charco a través de HBO Max.

La serie de Telecinco y Bambú Producciones se podrá ver en Latinoamérica gracias al acuerdo que han alcanzado Mediterráneo Mediaset España Group y HBO MAX. Lo hará tras no recibir el aprobado de audiencia. 'La Favorita' se estrenó con un fantástico 17,1% de share y casi 1,6 millones de fieles, pero se despidió por la puerta de atrás con un exiguo 6,9% de share y solo 515.000 telespectadores de media, siendo mínimo histórico en este parámetro.

Producida por Mediaset España en colaboración con Bambú Producciones, compañía reconocida por la excelencia de sus ficciones de época, la serie se estrenó en Telecinco y posteriormente ha consolidado un gran éxito en streaming, donde ha sido uno de los productos más consumidos en España durante varias semanas. Antes de su debut televisivo ya había sido prevendida en más de 20 territorios y, con la incorporación de HBO Max en Latinoamérica, 'La Favorita 1922' podrá verse en 70 mercados internacionales.

Protagonizada por Verónica Sánchez y Luis Fernández, y con la participación de Andrea Duro, Maribel Salas, Elena Maroto, Raquel Querol, Fernando Cayo, Joel Sánchez y Javier Lago, entre otros intérpretes, 'La Favorita 1922' es una creación original de Ramón Campos, Gema R. Neira, Paula Fernández y Curro Serrano, con Josep Cister Rubio como productor ejecutivo.

Así es 'La favorita 1922'

Ambientada en 1922, la serie narra la historia de la marquesa Elena de Valmonte, una mujer culta y apasionada por la cocina atrapada en un matrimonio infeliz. Tras un dramático suceso junto a su doncella Cecilia, ambas se ven obligadas a huir a Madrid, donde alquilan un viejo local a un apuesto joven y abren un restaurante que se convertirá en uno de los más reconocidos de la ciudad.

Junto a un equipo de mujeres dispuestas a luchar por sus sueños, Elena emprende un viaje marcado por la amistad, el amor, la intriga y la resiliencia, descubriendo que mantener a flote un proyecto de tal envergadura resulta casi tan difícil como esquivar el pasado que le acecha.