Marta Flich habla de cómo es su relación sin cámaras con Gonzalo Miró y sale en defensa de la parrilla de TVE

Desde su llegada a TVE con el nuevo curso televisivo, 'Directo al grano' ha enfrentado todo tipo de críticas de quiénes acusan al ente público de "estar al servicio" de Pedro Sánchez con contenidos y formatos "politizados y poco objetivos". Unas acusaciones a las que Marta Flich ha contestado de lleno durante una reciente entrevista, haciendo balance sobre su nueva etapa tras abandonar Mediaset y el motivo por el que el éxito de la cadena pública está levantando más ampollas que nunca.

"Es un producto interesante, moderno y dinámico. Ofrecemos contenido variado, y la personalidad de Gonzalo y la mía también aporta", ha asegurado la periodista en una entrevista a Informalia al ser preguntada por la clave del éxito de 'Directo al grano', que ha logrado afianzarse en las tardes de La 1 durante sus primeros meses de vida ocupando el hueco "maldito" de 'La familia de la tele'.

Así, antes de sincerarse sobre la cantidad de ofertas que le llegaron antes de decidirse por TVE cuando anunció su salida de 'Todo es mentira', Marta Flich se ha sincerado sobre su relación con Gonzalo Miró. "Tiene un gran sentido del humor, pero lo malo es que siempre me hace reír en el momento que me tengo que poner seria. Estamos genial juntos", explica la presentadora al citado medio.

"Me llamaron de Atresmedia y de la propia Mediaset. Estuvimos valorando proyectos y a mí lo que más me apetecía era hacer un programa en directo y que fuese diario", ha desvelado también la antigua compañera de Risto Mejide, con quién también ha confesado no tener relación desde su fin en el magacín de Cuatro. "Con la gente que ves todos los días haces una relación más cercana, pero ahora estoy en otro universo.", asegura la comunicadora, explicando que no ha vuelto a hablar con él.

Marta Flich contesta a quiénes acusan a TVE de falta de objetividad: "Es un argumento vacío y se define por sí mismo"

Marta Flich en 'Directo al grano'

Y Marta Flich parece tener más que claro lo que diferencia a 'Directo al grano' de sus rivales. "En nuestro caso, nos ven jóvenes, que es un dato fundamental, porque los jóvenes no habían abandonado la tele, sino al contrario. También nos ve mucha gente en comunidades autónomas donde gobierna el PP, como Madrid", puntualiza la presentadora. "Creo que hay un interés bastante transversalizado. Sí es verdad que en la gente de izquierdas, o progresista, había un hueco que se estaba dejando al margen. No se sentían identificados y han encontrado un punto de vista que no se lo daban en otros sitios", apunta antes de contestar a los detractores de TVE.

"Es una cadena objetiva", advierte la presentadora. "Se habla de lo que está pasando, porque hemos hablado de los problemas del Gobierno y los de la oposición. Lo hemos contado todo y hemos dedicado el mismo tiempo. Cuando lo cuentas objetivamente, analizas los datos y son los que son. Las conclusiones hay que sacarlas a partir de los datos", recuerda la compañera de Gonzalo Miró, rechazando también de lleno a quiénes se refieren a Televisión Española como 'Telepedro'.

"Intentar desprestigiar el trabajo de tantos profesionales me parece un error. Quien lo hace, se autodefine. Cuando tienes que poner una etiqueta para desprestigiar la objetividad de una cadena, se demuestra que es un argumento muy vacío y se define por sí mismo", condena Marta Flich, que también ha querido dar réplica a la acusación que Mariló Mantero lanzó contra la cadena asegurando que todos sus presentadores "son de izquierdas".

"Es una opinión de Mariló Montero, no es el BOE, es su opinión y es muy respetable", comienza explicando la presentadora. "Yo creo que aquí hay de todo. Hace poco estuvo en 'Directo al grano' porque había ganado 'Masterchef', que es un programa de TVE… y está muy contenta. Ella me sustituyó en Todo es mentira durante mi maternidad, también la entrevisté, y tengo que decir que en las distancias cortas es una tía divertidísima", termina asegurando sobre la periodista.

En ese sentido, Marta Flich pone el foco en la transformación del ente en cuanto a su oferta de contenidos en los últimos años como explicación Cuando TVE crece, molesta a todo el mundo que no sea TVE, porque todos quieren lo mejor para su casa. Los compañeros del resto de cadenas nos miran con alegría, respeto y admiración, igual que yo a ellos