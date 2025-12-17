Javier Ruiz deja este altisonante recado en TVE por el mensaje de Alejandro Sanz a Feijóo: "Tienes un problema"

Alberto Núñez Feijóo la ha liado (y de qué manera) en la copa de Navidad del PP con su broma al comparar los kilómetros de costa entre Galicia y Andalucía. El líder de la formación ¿ultraderechista?, con la nula gracia que le caracteriza, sacaba pecho por su tierra natal, afirmaba que tenía más costa por las rías y soltaba que los andaluces "no saben contar". Textualmente.

Su chascarrillo no ha sentado nada bien en el sur y, entre la grandísima avalancha de respuestas críticas que ha suscitado, se encuentra la de Alejandro Sanz, que Javier Ruiz ha abordado en 'Mañaneros 360' durante la emisión de este miércoles, 17 de diciembre.

"Una broma mal hecha o a lo mejor es que estamos todos muy tensos. O a lo peor hay un menosprecio de verdad", ha introducido el presentador de La 1 de TVE antes de dar paso al total en el que Feijóo metía la pata hasta el fondo una vez más. Ya sabemos que la oratoria no es su fuerte.

"Por agua salada, tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo... pero no saben contar. Las rías tienen doble costa y por lo tanto Galicia es el lugar con más kilómetros de costa", declaraba el político.

"Madre mía, madre mía... la bronca política. Hasta Alejandro Sanz está abofeteando al líder de la oposición", ha reaccionado Javier Ruiz tras emitirse el momento de la discordia. "Hay verdadera indignación entre los andaluces", ha subrayado el popular comunicador.

Mientras, se ha expuesto en la pantalla de La 1 de TVE el post del cantante en la red social X, en el que daba la réplica a Núñez Feijóo así: "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía". Una publicación que, por cierto, acumula once mil 'me gusta' y subiendo.

Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos.

Así se cuenta en Andalucía. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) December 16, 2025

Acto seguido, Javier Ruiz, tirando de mucha ironía, ha señalado: "Yo digo que un choque PP-PSOE no tiene importancia, pero en un choque con Alejandro Sanz... empiezas a tener un problema eh".

"Esta es la polémica de verdad. Nos oyen aquí hablar de altas cuestiones de Estado en dos volúmenes, pero esto es la bronca nacional. Si Alejandro Sanz te sacude, algo has hecho mal", ha rematado el periodista de TVE antes de cambiar de asunto.