Hoy en Telecinco: Estreno de una de las películas españolas más taquilleras con Alexandra Jiménez y de un caso real

Tras el final de 'Gran hermano 20' y después de descartar emitir por primera vez un debate final del reality ante su gran batacazo en audiencias; Telecinco apuesta este domingo por cine de estreno para arrancar de alguna manera las navidades.

Así, la cadena de Mediaset estrenará este domingo 21 de diciembre a las 22:00 horas la cinta 'Menudas piezas' aprovechándose de que La 1 retrasará el inicio de su clásico contenedor de cine 'La película de la semana', debido al especial informativo con el escrutinio de los votos de las elecciones de Extremadura.

Cabe recordar que 'Menudas piezas' fue una de las películas más vistas en la taquilla de 2024. Se trata de la última comedia de Nacho G. Velilla ('Perdiendo el norte', 'Que se mueran los feos') muestra a una profesora a la que da vida la actriz Alexandra Jiménez y que demostrará a sus alumnos que delante de un tablero de ajedrez todo el mundo es igual, una historia basada en hechos reales.

La película que estrena Telecinco cuenta el caso real de cómo el profesor Enrique Sánchez consiguió que un grupo de alumnos del colegio Marcos Frechín de Zaragoza ganaran el campeonato de España de ajedrez.

Junto a Alexandra Jiménez ('Escándalo, relato de una obsesión') encabezan el reparto actores de la talla de María Adánez ('La que se avecina'), Francesc Orella ('Merlí'), Luis Callejo ('Asuntos internos'), Miguel Rellán ('El cautivo'), Alain Hernández ('Las hijas de la criada') así como un joven reparto entre los que se encuentran Rocío Velillos ('Física o química: la nueva generación'), Kiko Bena ('Física o química: la nueva generación', Pablo Louazel ('La Caza. Irati') y Verónica Senra.

Sinopsis de 'Menudas piezas'

Candela cometió el error de pensar que el ascensor social solo funciona en una dirección, la de subida. Y ahora, tras un traumático e inesperado divorcio, pierde su trabajo en un colegio de élite. Por eso Candela tiene que volver al barrio del que salió y pedir ayuda a su hermana y su padre, esos a los que lleva años mirando por encima del hombro.

Es hora de recolocar las piezas en el tablero, empezar de cero y buscar una segunda oportunidad. Pero la única que encuentra es dar clases en su antiguo instituto a estudiantes con problemas de integración. Pasa de la crème de la crème, a la crème de la mediocridad.

Lo que Candela no se espera es que con ellos aprenderá que lo importante no es quién fuiste ayer, sino quién eres hoy; que un grupo de perdedores por los que nadie da un duro pueden acabar siendo campeones de España; y que, en el ajedrez, como en la vida, no importa si eres rey o peón, porque al final de la partida, ambos acaban en la misma caja.