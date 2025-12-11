Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'Gran Hermano 20': Raúl, Patricia o Aquilino?

Este jueves, 11 de diciembre, se llevarán a cabo hasta cinco expulsiones en la sexta gala de 'Gran Hermano 20', que servirá para poner en marcha la recta final de una edición que ha precipitado su desenlace de forma extraordinaria por sus desastrosas audiencias.

La primera de esas eliminaciones se disputará entre los tres vigentes nominados como resultado del reparto de puntos del debate del pasado domingo. Son Patricia, Raúl y Aquilino. Uno de los tres habitantes abandonará la casa de manera definitiva al comienzo de la emisión.

Posteriormente, se abrirán cuatro televotos express en la app Mediaset Infinity que desalojarán a cuatro concursantes más. Los cinco que se libren de la expulsión se convertirán directamente en finalistas y en aspirantes al maletín de 300.000 euros.

Pero antes, insistimos, se deberá resolver el proceso de votación activo desde el domingo entre los nominados. Y tú, ¿quién quieres que sea el primer expulsado de la noche en 'Gran Hermano 20': Patricia, Raúl o Aquilino? ¡VOTA YA!