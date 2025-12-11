Encuesta: ¿Qué cuatro concursantes deben ser expulsados de 'Gran Hermano 20' antes de la gran final?

Este jueves, 11 de diciembre, se llevan a cabo hasta cinco expulsiones en la sexta gala de 'Gran Hermano 20', que ha servido para poner en marcha la recta final de una edición que ha precipitado su desenlace de forma extraordinaria por su debacle en audiencias.

La primera de esas eliminaciones se ha disputado entre los tres nominados: Patricia, Raúl y Aquilino. Finalmente, Patricia ha sido la elegida por los telespectadores de 'GH 20' para abandonar la casa de manera definitiva. La resolución se ha comunicado al comienzo de la emisión.

Posteriormente, se han abierto cuatro televotos express a través de la app Mediaset Infinity que permitirán desalojar a cuatro concursantes más. Los cuatro más votados serán expulsados fulminantemente. En cambio, los cinco que se libren de ese fatal destino se convertirán directamente en finalistas y en aspirantes al maletín de 300.000 euros.

